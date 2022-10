Kanye West achète Parler après que Twitter et Instagram imposent des restrictions

Kanye West, l’artiste désormais connu légalement sous le nom de Ye, pourrait bientôt avoir sa propre entreprise de médias sociaux. Lundi, Ye a accepté d’acheter plateforme de médias sociaux de droite Parlerselon la société mère du site, Parlement Technologies.

Il s’agit d’un accord de principe, les parties déclarant avoir l’intention de parvenir à un accord définitif et de conclure l’accord d’ici la fin de l’année. Les termes financiers n’ont pas été révélés.

Si l’accord est conclu, cela pourrait donner à Ye la possibilité de définir ses propres règles sur les réseaux sociaux.

Les opinions politiques de Ye l’ont temporairement banni de plusieurs sites de médias sociaux grand public. Twitter a bloqué son compte plus tôt ce mois-ci après avoir publié un tweet antisémite sur le site. Son compte Instagram a également été restreint, BNC confirmé, mais on ne sait pas exactement quelle publication a poussé la société mère d’Instagram Meta à agir. Avant l’interdiction, Ye aurait posté sur Instagram des captures d’écran d’une conversation entre lui et le rappeur Sean “Diddy” Combs comme “un exemple pour le peuple juif”.

Une grande partie du dernier tumulte entourant le musicien et magnat de la mode découle du défilé de mode Yeezy plus tôt ce mois-ci, où il portait une chemise “White Lives Matter”. La Ligue anti-diffamation catégorise “White Lives Matter” comme une phrase de la suprématie blancheet le rappeur a depuis vu son partenariat de longue date avec la société de vêtements de sport Adidas placé “à l’étude.”

“Dans un monde où les opinions conservatrices sont considérées comme controversées, nous devons nous assurer que nous avons le droit de nous exprimer librement”, a déclaré Ye dans un communiqué.

Parler a été fondée en 2018 en tant qu’alternative à Twitter. Il est depuis devenu un centre de médias sociaux où les membres discutent librement des armes à feu et de la violence à l’appui des revendications électorales sans fondement de l’ancien président Donald Trump avant la Émeutes du 6 janvier.

Amazon Web Services a d’abord coupé les liens avec l’entreprise peu après le 6 janvier forcer le site hors ligne. Google et Apple ont également supprimé l’application de leurs magasins. La entreprise relancée en février 2021 en utilisant un service d’hébergement Web alternatif, et retourné à l’App Store d’Apple en mai 2021 et Play Store de Google le mois dernier.

Avec l’achat de Parler, Ye “n’aura plus jamais à craindre d’être retiré des réseaux sociaux”, a déclaré le PDG du Parlement, George Farmer, dans un communiqué.

Parler n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires.