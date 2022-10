Kanye West achète Parler après avoir été viré de Twitter et Instagram – Hollywood Life

Voir la galerie





Donald Trump a Vérité Sociale. Elon Musk est sur le point d’acheter Twitter (peut-être). À présent, Kanye “Ye” West sera propriétaire de Parler. Dans le dernier épisode d’hommes controversés achetant des mégaphones de médias sociaux, Ye, 45 ans, a annoncé lundi 17 octobre qu’il avait accepté en principe d’acheter la plate-forme de médias sociaux de droite. Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées, bien que la société mère, Parlement Technologies, ait annoncé en septembre avoir levé 56 millions de dollars de financement à ce jour. “Dans un monde où les opinions conservatrices sont considérées comme controversées, nous devons nous assurer que nous avons le droit de nous exprimer librement”, a déclaré Ye dans un communiqué, selon CNBC.

L’achat de Ye’s Parler fait suite à sa suspension des réseaux sociaux pour cause d’antisémitisme. Le compte Instagram de Ye a été restreint le 8 octobre après avoir partagé une conversation entre lui et Sean “Diddy” Combs. Dans la convo, Ye a dit à Diddy qu’il allait “vous utiliser comme exemple pour montrer au peuple juif qui vous a dit de m’appeler que personne ne peut me menacer ou m’influencer”. Après avoir restreint son IG, Ye est retourné sur Twitter, mais le retour à la maison a été de courte durée. L’application a verrouillé son compte après que Ye a tweeté qu’il allait “mort [sic] con 3 sur le PEUPLE JUIF.

À son apogée, Parler comptait 2,9 millions d’utilisateurs quotidiens, par CNN. Cependant, avec la montée en puissance de plates-formes conservatrices concurrentes, dont Trump’s Truth Social, CNN rapporte que le nombre d’utilisateurs quotidiens est tombé à environ 40 000 (Twitter compte 237 millions d’utilisateurs actifs quotidiens).

Parler a été lancé en 2018 et a été mêlé à une controverse sur son rôle dans l’insurrection du 6 janvier. Amazon, Apple et Google ont retiré Parler de leurs magasins à la suite du coup d’État présumé. Apple l’a rétabli en mai 2021, par Le bord. Dans En septembre 2022, Google l’a autorisé à revenir sur la boutique Google Play, acceptant apparemment de se conformer aux mesures de modération supplémentaires qui l’ont ramené sur la boutique iOS.

Parlement Technologies et Ye prévoient de finaliser l’accord à la fin de l’année. “Ye fait un pas révolutionnaire dans l’espace médiatique de la liberté d’expression et n’aura plus jamais à craindre d’être retiré des réseaux sociaux”, a déclaré George Fermier, PDG de Parlement Technologies. “Une fois de plus, Ye prouve qu’il a une longueur d’avance sur le récit médiatique hérité. Parlement sera honoré de l’aider à atteindre ses objectifs.

Le fermier est marié à Candace Owens, le commentateur de droite qui était aux côtés de Ye lors de son désormais tristement célèbre défilé de mode “White Lives Matter”. Ye a également assisté à la première du documentaire d’Owens, Le plus grand mensonge jamais vendu. Farmer a été nommé PDG de Parler en mai 2021 à la suite d’un différend entre un investisseur Rébecca Mercer et ancien chef de Parler Jean Matze. Mercer est la fille héritière du milliardaire des fonds spéculatifs Robert Mercier et l’actionnaire majoritaire de Parler.