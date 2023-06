Kanye West accusé de nouvelles remarques antisémites dans un documentaire de la BBC – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Kanye « Ye » West a apparemment plus dans son arsenal de remarques antisémites haineuses. Dans Le problème avec KanYeun nouveau documentaire de la BBC qui sera diffusé le 27 juin, l’ancien partenaire commercial de Ye Alex Klein des commentaires détaillés choquants jamais révélés auparavant. « Kanye était très en colère tu sais, il disait ‘J’ai envie de te gifler’ et ‘tu es exactement comme les autres juifs’ – savourant et se délectant presque à quel point il pouvait être offensant, en utilisant ces phrases dans l’espoir de me blesser « , a révélé Klein dans le doc, selon Date limite.

« Je lui ai demandé et j’ai dit ‘Pensez-vous vraiment que les Juifs travaillent ensemble pour vous retenir ?’ et il a dit ‘Oui, oui, mais ce n’est même pas une déclaration que je dois retirer car regarde toute l’énergie qui m’entoure en ce moment. Sans cette déclaration, je ne deviendrais pas président. Alex a affirmé que la diatribe découlait de sa décision de couper les liens avec Kanye, en raison de ses précédentes déclarations anti-juives et de ses diatribes sur les réseaux sociaux. HollywoodLa Vie a contacté l’équipe de Kanye mais n’a pas reçu de réponse immédiate.

Les commentaires allégués ne sont pas une surprise – Ye a eu une année difficile remplie de volatilité et de controverse. Au milieu de son divorce avec son ex-femme Kim Kardashianil a attaqué publiquement son ancien petit ami Pete Davidson via des publications menaçantes sur les réseaux sociaux et dans une vidéo musicale violente. Il a également attaqué publiquement Kim et les membres célèbres de sa famille via les réseaux sociaux pour diverses raisons, y compris la décision apparente de Kim de ne pas envoyer leurs quatre enfants à sa Donda Academy.

Après avoir doublé en disant qu’il ne regrettait pas les tweets antisémites partagés en octobre 2022, il a été abandonné par Adidas, suivi par Foot Locker, Balenciaga et CAA coupant les liens, et GAP mettant fin à leur partenariat avec lui. De nombreuses célébrités ont également applaudi à la haine. Enfin, il a attisé la colère avec ses chemises incendiaires « White Lives Matter » lors de la Fashion Week de Paris en octobre.

En mars 2023, il a fait un retour choquant sur Instagram avec des commentaires bizarres sur Jonas Colline. « Regarder Jonah Hill au 21 Jump Street m’a fait aimer à nouveau les Juifs », a déclaré Kanye sous-titré une photo promotionnelle du film dans le message supprimé depuis. « Personne ne devrait se mettre en colère contre un ou deux individus et transformer cela en haine envers des millions d’innocents. »

