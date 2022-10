Kanye West abandonné par une agence artistique suite à des commentaires antisémites

Le rappeur anciennement connu sous le nom de Kanye West a été abandonné par son agence artistique et un documentaire achevé à son sujet a été mis de côté, à la suite de sa récente série de remarques antisémites.

Le rappeur, maintenant connu sous le nom de Ye, a été abandonné par Creative Artists Agency. La nouvelle de cette décision, lundi, est intervenue un jour après que le chef de son ancienne agence, le PDG d’UTA, Jeremy Zimmer, ait condamné Ye dans une note de service à l’échelle de l’entreprise dénonçant l’antisémitisme, et en phase avec la nouvelle du documentaire abandonné.

“Nous ne pouvons prendre en charge aucun contenu qui amplifie sa plate-forme”, ont annoncé les dirigeants du studio MRC Modi Wiczyk, Asif Satchu et Scott Tenley dans une note de service lundi.

Ye a récemment été interdit de publier sur Twitter et Instagram des publications antisémites qui, selon les réseaux sociaux, violaient leurs politiques.

Il a également suggéré que l’esclavage était un choix et a qualifié le vaccin COVID-19 de “marque de la bête”. Plus tôt ce mois-ci, Ye a été critiqué pour avoir porté un t-shirt “White Lives Matter” lors de la présentation de sa dernière collection à la Fashion Week de Paris.

Wiczyk et Satchu sont co-fondateurs et co-PDG de MRC Entertainment. Tenley est le directeur commercial.

Dans leur longue note, Wiczyk, Satchu et Tenley plongent profondément dans l’histoire de l’antisémitisme.

“Kanye est un producteur et échantillonneur de musique. La semaine dernière, il a échantillonné et remixé un morceau classique qui a été enregistré pendant plus de 3000 ans – le mensonge selon lequel les Juifs sont mauvais et conspirent pour contrôler le monde pour leur propre profit. Cette chanson a été interprétée a capella en l’époque des pharaons, de Babylone et de Rome, est devenu acoustique avec The Spanish Inquisition et Russia’s Pale of Settlement, et Hitler a pris la chanson électrique. Kanye a maintenant contribué à l’intégrer à l’ère moderne », ont-ils écrit.

D’autres à Hollywood, dont l’ex-épouse de Ye, Kim Kardashian, et d’autres membres de sa famille, ont également condamné l’antisémitisme.