Kanye West a suscité l’indignation en déposant la marque « YEWS »

Une chose à propos de Kanye West – il vous offensera de la manière la plus créative, comme en déposant récemment une marque pour le terme « YEWS » qui combine apparemment son surnom « Ye » avec le mot « Juifs ».

Selon TMZil a déposé les documents le 2 octobre sous la société Ox Paha Inc. L’emplacement répertorié de la LLC se trouve à l’adresse du bureau de Kanye sur Melrose Avenue à Los Angeles.

Le Courrier quotidien a confirmé que les 26 dépôts sont en fait authentiques. et destiné à être utilisé dans une myriade de secteurs, notamment la restauration, la musique et l’audio, le contenu de divertissement, les services financiers, la restauration et bien plus encore.

Les demandes d’utilisation incluent des catégories encore plus particulières telles que « métaux communs et leurs alliages » et « analyse et recherche industrielles ».

L’histoire des commentaires antisémites et des théories du complot de Kanye West

Le rappeur controversé a déjà tenu des propos antisémites. Ce terme nouvellement créé ajoute l’insulte à l’injure. Lors d’une apparition dans l’émission d’Alex Jones Guerres d’informations podcast, le fils de Donda a déclaré qu’il « aimait » Hitler et s’est aligné sur les négationnistes de l’Holocauste.

« Je vois de bonnes choses chez Hitler… chaque être humain a quelque chose de valeur qu’il a apporté, en particulier Hitler. »

Personne ne peut comprendre d’où vient Ye avec ces commentaires, sauf peut-être Erykah Badu.

Plus tard, dans l’interview, West a affirmé que les Allemands « avaient eu un très bon leader à un moment donné » et a affirmé qu’Hitler n’était pas le fer de lance de la mort de six millions de Juifs.

« Il n’a pas tué six millions de Juifs. C’est tout simplement incorrect sur le plan factuel. Je n’essaie pas d’être choquant. J’aime Hitler. L’Holocauste n’est pas ce qui s’est passé… Hitler a beaucoup de qualités rédemptrices.»

Piers, qui est lui-même particulièrement controversé, a même été surpris par cette affirmation.

Par la suite, Adidas, Def Jam Records et Gap a rompu les liens avec Kanye. En outre, son alma mater honoraire, la School of the Art Institute of Chicago, a annulé son doctorat. Avant l’enregistrement de l’émission, le rappeur « Ape Sh*t » a menacé de passer à la « mort du peuple juif » dans ce que certains ont identifié comme une démarche stratégique pour se retirer d’un énorme contrat avec Gap. Deafcon fait référence à la volonté de l’armée américaine d’attaquer ou de se défendre en cas d’urgence.