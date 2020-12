Kanye West a fait un retour choc à la musique le jour de Noël avec la sortie surprise d’un tout nouvel EP.

La superstar du rap de 43 ans a lancé un album de 12 minutes, cinq titres, prolongé, intitulé Emmanuel et présenté par son Sunday Service Choir et produit par le «génie» de la musique autoproclamé.

On a dit que le cadeau de Kanye aux fans était une «célébration de la naissance de Jésus-Christ» ainsi qu’une collection de musique chorale qui a été décrite comme: «de la nouvelle musique ancienne et d’inspiration latine».

Emmanuel signifie «Dieu est avec nous» et dans la Bible, Ésaïe 7:14, fait un résumé abrégé de l’histoire classique de la Nativité.







Le verset déclare: «C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe; voici, une vierge concevra dans l’utérus, et enfantera un fils, et tu l’appelleras du nom d’Emmanuel… »

L’EP a cinq titres, intitulés: Requiem Aeternam, O Mira Nox, O Magnum Mysterium, Puer et Gloria et est disponible via Spotify et Apple Music.

L’année dernière, Kanye a sorti un EP de Noël intitulé Jesus Is Born qui a fait ses débuts à la deuxième place du palmarès Billboard Top Gospel Albums des États-Unis.







Alors que l’album du rappeur, Jesus Is King, est sorti en octobre 2019.

Les fans de Kanye ont moussé toute l’année pour de la nouvelle musique – grâce à la rumeur selon laquelle son dixième album studio, Donda, devait sortir cette année.

Le disque devait être publié en juillet – mais ne s’est pas matérialisé.

Kanye a néanmoins eu une année chargée – avec une campagne électorale présidentielle ratée qui a débuté en juillet.

Pendant la veille de Noël, son collègue musicien Playboi Carti a lancé un nouvel album intitulé Whole Lotta Red – avec les fans de rap stupéfaits d’entendre Kanye figurer sur une piste intitulée Go2DaMoon.

Les fans ont fait valoir que Kanye avait fait la piste, beaucoup se rendant sur Twitter pour affirmer que West « portait » l’intégralité de la piste de deux minutes.