Kanye West a refusé de s’excuser pour l’antisémitisme sur les quais

Kanye a fait une autre interview bizarre centrée sur son antisémitisme et comme vous pouvez vous y attendre, il y a beaucoup à déballer.

La dernière tournée médiatique de Kanye West a laissé les plates-formes en pagaille avec ses positions fermes et son refus de revenir sur ses récentes remarques. L’émission de Maverick Carter et LeBron James La boutique a dû couper un épisode entier sur Ye en utilisant prétendument un discours de haine. Drink Champs a complètement supprimé leur interview avec le rappeur et l’hôte NORE s’est excusé avant que Kanye ne soit poursuivi en justice par la famille de George Floyd.

Tout en discutant avec Chris Cuomo, Ye a doublé dans un va-et-vient passionné avec l’hôte. Maintenant, Piers Morgan essaie de voir s’il peut joindre Ye.

Piers Morgan et Kanye West discutent de son récent antisémitisme, Ye refuse de s’excuser avant de finalement s’excuser auprès des familles “qu’il a blessées”

Mercredi, Kanye West est apparu sur Jetées non censurées et s’est assuré de rappeler à Piers qu’il est «fauché» par rapport à lui et à son statut de milliardaire. Selon Ye, il n’a pas à écouter quelqu’un d’autre que lui.

Piers a passé un peu de temps à essayer de faire en sorte que Ye s’excuse pour ses récents commentaires et après plusieurs refus finalement, les deux ont fait des progrès, en quelque sorte. Lorsqu’on lui a directement demandé s’il était « désolé » d’avoir tweeté, il voulait faire « DEFCON 3 sur le peuple juif », Ye est resté ferme.

“Non. Absolument pas », a-t-il proclamé avec un sourire. Morgan a essayé une fois de plus d’expliquer pourquoi Ye devrait être désolé. “C’est aussi raciste que tout ce que vous dites avoir vécu, et toute douleur que vous avez ressentie, c’est la même chose”, a déclaré Morgan, à laquelle Ye a répondu, “Ouais, évidemment, c’est pourquoi je l’ai dit.” Morgan a demandé: “Alors vous l’avez dit en sachant que c’est raciste?” “Oui,” dit Ye. « J’ai combattu le feu par le feu. Je ne suis pas ici pour m’arroser, c’est un autre type de combattant de la liberté.

Finalement, Ye a un peu changé d’avis sur la question, et au lieu de s’excuser pour ce qu’il a tweeté, il a décidé de parler à ceux qu’il avait blessés avec sa rhétorique avec des excuses.

“aux personnes que j’ai blessées” et pour la “confusion” qu’il a causée avec ses propos. Ye a déclaré: “Les gens blessés blessent les gens et j’ai été blessé”. “Je veux vraiment vous faire un gros câlin”, a-t-il déclaré. «Je veux le formuler, non pas de manière politique mais de manière présidentielle. Ce qui signifie ce que je savais être un président quand je grandissais.

Ailleurs dans l’interview, Ye appelle le président Biden pour son manque de soutien impliquant Elon Musk. Vous pouvez regarder le clip complet de l’interview ci-dessous.