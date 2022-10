Kanye West à nouveau annulé — RT Games & Culture

Un épisode du talk-show YouTube The Shop mettant en vedette le rappeur Kanye West a été supprimé suite aux commentaires prétendument offensants de la célébrité, a déclaré mardi le coureur de l’émission Maverick Carter au site Web d’Andscape.

Ouest “utilisé The Shop pour réitérer davantage de discours de haine et de stéréotypes extrêmement dangereux», a déclaré Carter, ajoutant que contrairement à Fox News – qui a simplement supprimé les remarques les plus incendiaires de West d’une interview de Tucker Carlson avec le rappeur diffusée la semaine dernière – The Shop avait choisi de ne publier aucune de ses remarques.

“Bien que The Shop adopte un discours réfléchi et des opinions divergentes, nous avons une tolérance zéro pour les discours de haine de toute nature et nous ne permettrons jamais que nos chaînes soient utilisées pour promouvoir la haine.», a expliqué Carter, s’excusant auprès de l’équipe de l’émission et des autres invités de l’épisode, dont son collègue rappeur Jeezy et le designer Salehe Bembury. “Le discours de haine ne devrait jamais avoir de public“, a-t-il conclu.















West aurait «a doublé ses récentes remarques antisémites” dans l’épisode désormais perdu, selon des sources internes citées par Andscape. La star a récemment été exclue de son compte Instagram pour un message qu’il a publié sous-entendu que son collègue rappeur Sean ‘Diddy’ Combs agissait sur ordre de “le peuple juif” après que Combs lui aurait dit d’atténuer le “Les vies blanches comptent” message après avoir été vu portant une chemise de sa propre conception avec le slogan en public. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Combs a exhorté les autres à ne pas acheter ou porter les chemises, que West a dévoilées lors d’un défilé de mode surprise à Paris au début du mois.

Passant à Twitter après une interruption de deux ans, West a ensuite déclaré qu’il était «va mourir con trois [sic] sur le peuple juif», réitérant qu’il ne pouvait pas être antisémite parce que «les noirs sont en fait juifs [sic].” Il a néanmoins également été exclu de ce compte, son tweet supprimé.

West avait précédemment utilisé le mot «Juif” pour faire référence aux Noirs lors de l’interview de Fox News dans l’un des segments qui se sont retrouvés sur le sol de la salle de montage, déclarant que la fondatrice de Planned Parenthood, Margaret Sanger, avait créé l’organisation “contrôler la population juive.” D’autres commentaires qui ont fait partie de la version diffusée de l’interview, notamment son affirmation selon laquelle le gendre de l’ancien président Donald Trump, Jared Kushner, a supervisé les accords d’Abraham entre Israël et certains de ses voisins arabes “faire de l’argent», ont également été qualifiées d’antisémites par l’American Jewish Committee.