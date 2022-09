Après avoir exprimé sa frustration sur IG et même publié des vidéos avec l’équipe Gap, Kanye West a officiellement décidé de mettre fin à leur partenariat.

Kanye West a révélé à Bloomberg la semaine dernière qu’il en avait fini avec les partenariats et qu’il se concentrerait sur la concrétisation de ses idées par lui-même. Comme beaucoup n’ont pas tardé à le souligner, son partenariat avec Adidas ne se termine qu’en 2025 et Gap en 2030. Kanye a donné un aperçu de l’une de ses dernières réunions avec Gap et il semblait de tous les comptes que Gap était confus quant à leur rôle. le partenariat.

Dans sa vidéo, avec l’équipe GAP, Kanye a posé plusieurs questions qui étaient simplement de la vente au détail 101. Comment pouvaient-ils gagner des millions avec un SKU et lancer une publicité pour celui-ci une fois ? De plus, Kanye a demandé pourquoi ils n’avaient pas utilisé tous les e-mails qu’il avait apportés. Il semble qu’il en ait assez de poser des questions et qu’il ait officiellement décidé de mettre fin au partenariat selon le Le journal Wall Street. Aujourd’hui, les avocats de Kanye ont envoyé une lettre informant Gap que Yeezy LLC met fin à l’arrangement affirmant que Gap a violé le contrat initial en raison d’un manque de magasins de détail et de ne pas publier de vêtements aussi rapidement qu’il l’avait promis. Apparemment, Yeezy et Ye ont contacté GAP en août avec des préoccupations et leur ont contractuellement donné 30 jours pour résoudre les problèmes pour lesquels GAP n’aurait pris AUCUNE mesure. Bien sûr, la lettre envoyée à Gap a été mise en ligne et vous pouvez la lire ci-dessous.