Kanye West a dit à Bianca Censori qu’il voulait coucher avec sa mère pendant qu’elle regardait : procès

Kanye West aurait dit à sa femme, Bianca Censori, qu’il voulait coucher avec sa mère pendant qu’elle regardait.

Selon des documents obtenus par Page Six, l’ex-assistante du fondateur de Yeezy, Lauren Pisciotta, a fait ces horribles allégations dans le cadre d’un procès explosif, dans lequel elle a également accusé le rappeur de l’avoir droguée et agressée sexuellement.

Pisciotta, qui a travaillé avec le hitmaker de 2021 à 2022, a affirmé que les « penchants sexuels » de West étaient son désir d’avoir des relations sexuelles avec les mères de ceux avec qui il était impliqué.

Kanye West, vu ici en février 2024, aurait demandé à sa femme, Bianca Censori, s’il pouvait coucher avec sa mère pendant qu’elle regardait. WWD via Getty Images

Lauren Pisciotta, l’ex-assistante du fondateur de Yeezy, a fait ces allégations dans le cadre d’un procès explosif. Instagram/laurenpisciotta

Le modèle OnlyFans a affirmé que la mère de Bianca, Alexandra Censori, figurait sur sa liste avant que les deux ne se marient en décembre 2022.

Elle a qualifié l’architecte de Yeezy de « participant/employé de garde pour les soirées sexuelles » du rappeur, expliquant dans le procès que West avait contacté Bianca au sujet de son enquête avant que sa mère ne revienne de Los Angeles en Australie.

Pisciotta a cité un prétendu message texte du 28 septembre 2022 entre West, 47 ans, et Bianca, 29 ans, qui disait : « Je veux baiser ta mère. Avant qu’elle parte.

Le modèle OnlyFans a affirmé que West avait contacté Bianca, vue ici en mars 2024, à propos de sa mère, Alexandra Censori, le 28 septembre 2022. CONTEXTE

Pisciotta se souvient avoir reçu une capture d’écran de West, avec un texte adressé à Bianca qui disait: «Je veux baiser ta mère. Avant qu’elle parte. alyssia.censori/Instagram

Pisciotta a affirmé que le rappeur « Heartless » lui avait envoyé une capture d’écran du texte et lui avait demandé : « Dois-je [add] Je voulais dire que je veux que tu me regardes baiser ta mère.

Censori, qui avait un visa de travail, aurait répondu à West « d’une manière insistée et exigée par [West]» pour qu’elle puisse garder son emploi.

«C’est ce qu’elle a écrit : ‘(Alexandra est) mariée. Je vais baiser quelqu’un ce week-end et te dire la prochaine fois que tu seras en moi' », aurait répondu Censori à West, selon le dossier.

Les représentants de West n’étaient pas immédiatement disponibles pour Page Six pour commenter.

Selon Pisciotta, le fondateur de Yeezy a demandé : « Dois-je [add] Je voulais dire que je veux que tu me regardes baiser ta mère. Getty Images

Bianca aurait répondu en disant à West que sa mère était mariée. FilImage

Dans le procès explosif, Pisciotta a également accusé son ex-patron d’avoir mélangé sa boisson avec une « drogue non identifiée » et de l’avoir agressée lors d’une séance en studio avec Sean « Diddy » Combs à Santa Monica, en Californie.

L’ancienne employée de Yeezy a affirmé que West lui avait commandé un verre et qu’elle n’avait pas tardé à devenir « désorientée » et à « moins contrôler son corps et sa parole ».

Pisciotta a affirmé que le lendemain, elle s’était réveillée avec une « immense honte » même si elle ne connaissait pas les détails de la veille.

« Je vais baiser quelqu’un ce week-end et te dire la prochaine fois que tu seras en moi », aurait également déclaré l’architecte de Yeezy au lauréat d’un Grammy. Getty Images

Le père de quatre enfants et le mannequin australien se sont mariés en décembre 2022. angelinacensori/Instagram

Pisciotta a allégué qu’elle avait découvert les détails de la nuit plus tard lorsque West lui avait dit qu’ils « s’étaient en quelque sorte connectés une petite fois », selon le dossier.

West aurait été marié à l’époque, bien que son épouse n’ait pas été nommée. Le rappeur « Bound 2 » et Kim Kardashian se sont mariés de 2014 à 2022.

Pisciotta a affirmé qu’elle avait été licenciée de l’entreprise peu de temps après.

Pisciotta a également accusé West de l’avoir droguée et agressée sexuellement. Instagram/laurenpisciotta

Pisciotta a également accusé son ex-patron d’avoir mélangé sa boisson avec une « drogue non identifiée » et de l’avoir agressée lors d’une séance en studio avec Sean « Diddy » Combs. SplashNews.com

En juin, Pisciotta a poursuivi West pour licenciement abusif, alléguant qu’elle avait été licenciée après avoir été promue chef de cabinet avec un salaire de 4 millions de dollars.

Elle a affirmé que l’entreprise lui avait offert 3 millions de dollars d’indemnité de départ, mais qu’elle n’avait jamais été payée.

À l’époque, les avocats de West avaient qualifié les allégations de « sans fondement », affirmant à Page Six que Pisciotta avait poursuivi son ancien patron « sexuellement pour contraindre à un emploi et à d’autres avantages matériels ».

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cette histoire, appelez la ligne d’assistance contre les agressions sexuelles au 1-800-330-0226.