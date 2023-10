Kanye West a déclaré à Elon Musk qu’il montrait des « signes d’autisme » après un accident – ​​Hollywood Life

Crédit d’image : Bonnie Cash/UPI/Shutterstock/Romel Demano/BFA.com/Shutterstock

Kanye Ouest46 ans, apparemment dit Elon Musk, 52 ans, il pense qu’il est autiste et non bipolaire, dans des SMS récemment publiés. Une capture d’écran des prétendus messages texte envoyés au PDG de Tesla a été publiée par l’ami et styliste du rappeur, Celui de Ian Conner Compte Instagram, à sa demande.

«Quand allons-nous parler. Vous ne me devez rien », a écrit Kanye dans un texte prétendument envoyé à Elon. «Tu n’auras plus jamais besoin de me parler. Mais si nous parlons, la nature de la relation doit changer. Je ne suis pas bipolaire. J’ai des signes d’autisme de mon côté. [2002] accident de voiture. »

Kanye a alors semblé évoquer son ex-femme Kim Kardashian et les quatre enfants qu’ils partagent. « Vous ne pouvez pas regarder Kim garder mes enfants loin de moi. Et ne dites rien publiquement, puis appelez-vous mon ami pour que je puisse amener mon public sur votre plateforme en difficulté », lisent certains des messages.

Les messages ont été publiés sur l’Instagram d’Ian après que Kanye lui ait apparemment demandé de « rendre cela public ». Ian a légendé le message avec « 2 h 25 » et a reçu de nombreux commentaires pleins d’opinions sur l’échange de messages texte.

Les prétendus messages texte de Kanye à Elon surviennent après que le PDG de Twitter devenu X ait banni le créateur de « Jesus Walks » de la plateforme de médias sociaux l’année dernière pour avoir fait des commentaires antisémites. Ils surviennent également après que Kim ait affirmé que son mari d’alors était bipolaire et était censé prendre des médicaments en 2019. Elle a également déclaré qu’à un moment donné, il croyait simplement qu’il était simplement privé de sommeil, mais accepter le diagnostic plus tard lui avait donné un sentiment de but.

« Pour lui, prendre des médicaments n’est pas vraiment une option, car cela change simplement qui il est », a-t-elle déclaré. Vogue à l’époque.

Kanye lui-même a également parlé publiquement de sa bipolarité. Il a expliqué que son état mental « détermine davantage ce qu’il ressent » et a exprimé l’importance de parler davantage de santé mentale et de thérapie en général, lors d’une interview sur Jimmy Kimmel en direct en 2018.