Kanye West a de nouveau lancé Twitter

Le rappeur a posté une image d’une croix gammée entrelacée avec l’étoile de David

Le compte Twitter de Kanye “Ye” West a de nouveau été suspendu jeudi après que l’artiste et candidat raté à la présidentielle américaine de 2020 a publié une image de l’étoile de David entrelacée d’une croix gammée.

Le propriétaire Elon Musk, qui a rétabli le profil de West pour des raisons de liberté d’expression après sa suspension début octobre, a déclaré qu’il n’appréciait pas la façon dont le rappeur avait utilisé sa plateforme. En plus de publier l’image controversée, West a également publié une photo peu flatteuse de Musk.

“C’est bon,” Musk a dit de l’image de lui-même, qui, selon West, serait sa dernière sur Twitter. “Ce n’est pas,” dit-il à propos de l’autre tweet.

“J’ai fait de mon mieux. Malgré cela, il a de nouveau violé notre règle contre l’incitation à la violence », fit remarquer Musk.

La suspension initiale de West concernait un tweet, dans lequel il annonçait de manière cryptique qu’il allait “Death con 3 sur le peuple juif”, ce qui a provoqué une réaction massive et des accusations d’antisémitisme.

Cette semaine, West a fait une apparition dans l’émission du commentateur politique conspirateur Alex Jones et a fait un certain nombre de remarques, qui semblaient étayer les accusations portées contre lui. Il a dit qu’il aimait Adolf Hitler, à qui il attribuait “inventer l’autoroute” et le microphone, et les nazis en général.

“Chaque être humain a quelque chose de valeur qu’il a apporté à la table, en particulier Hitler”, West a déclaré.

Twitter avait supprimé le tweet comportant une croix gammée à l’intérieur de l’étoile de David quelques heures avant que tout le compte de West ne soit gelé. La combinaison des deux symboles a été utilisée par le Mouvement Raëlien, qui se concentre sur la vie extraterrestre. Présentant une ressemblance frappante avec l’image tweetée par West, elle représente soi-disant l’espace et le temps. Une autre variante a été introduite dans les années 1990, remplaçant la croix gammée par une forme tourbillonnante.

C’est le symbole de la religion raëlienne ou autre. Vous êtes sur le point d’intervenir si vous pensez que cela a quelque chose à voir avec les nazis. pic.twitter.com/cyuzv5IcE5 – JackOfDiamonds (@ Jack207925821) 2 décembre 2022

Avant que le compte de West ne soit suspendu, il a également déclaré son soutien à la marque de mode Balenciaga, qui est accusée d’avoir utilisé des images sexuellement suggestives d’enfants dans une campagne publicitaire. Ses autres tweets comprenaient des condamnations de la pornographie, des appels à Jésus et des allusions à une autre campagne présidentielle en 2024. L’image qui a entraîné la suspension de son compte était sous-titrée “YE24 AIME TOUT LE MONDE #LOVESPEECH.”

L’artiste assiégé a déjà parlé ouvertement de ses problèmes de santé mentale et d’un diagnostic de trouble bipolaire.

Musk, que de nombreux critiques accusent d’avoir un ego fragile, a souligné qu’il ne s’était pas offensé de la photo de lui-même torse nu que West avait publiée. C’était l’une des nombreuses prises alors que l’entrepreneur faisait la fête avec le magnat d’Hollywood Ari Emanuel sur un yacht au large de l’île grecque de Mykonos cet été. Musk a affirmé que les photos l’avaient aidé à se résoudre à perdre du poids.