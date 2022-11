Kanye West à Andrew Tate, la liste des comptes Twitter interdits d’Elon Musk a été rétablie

Depuis qu’Elon Musk a repris Twitter, beaucoup de choses ont changé. Dans l’une de ses premières étapes, le milliardaire a rétabli plusieurs comptes qui étaient auparavant interdits à vie. Il avait précédemment déclaré qu’il croyait fermement que personne ne devrait être expulsé du site à vie. Par conséquent, l’une des nombreuses choses qu’il a promises avant de reprendre l’entreprise était la « liberté d’expression » sur la plate-forme. Ainsi, il a maintenant rétabli de nombreux comptes interdits et en voici une liste :

Donald Trump

Samedi, Musk a déclaré que le compte Twitter de l’ancien président Donald Trump serait rétabli après que le nouveau propriétaire du site ait mené un sondage dans lequel une faible majorité de 15 millions d’électeurs ont soutenu cette décision. Le compte Twitter autrefois bloqué de Trump est réapparu sur la plateforme, quelques minutes après que le propriétaire de l’entreprise, Elon Musk, a annoncé qu’il levait la suspension de 22 mois de l’ancien président pour incitation à la violence. « Le peuple a parlé. Trump sera réintégré. Vox Populi, Vox Dei », a tweeté Musk, en utilisant une expression latine signifiant « la voix du peuple, la voix de Dieu ».

Plus de 15 millions de personnes ont voté dans le sondage demandant si le compte de Trump devait être rétabli, avec une courte majorité de 51,8% votant par l’affirmative.

Kanye West

Peu de temps après avoir restauré le compte Twitter de Donald Trump, Musk a débloqué les comptes de Kanye West (maintenant Ye). « Tester… Tester… Voir si mon Twitter est débloqué », a tweeté Kanye. Musk a répondu : « Ne tuez pas ce que vous détestez… Sauvez ce que vous aimez ».

Le compte de Kanye avait été interdit en octobre après qu’il ait posté un tweet sur le fait d’aller “death con 3 on JEWISH PEOPLE”. Tate, qui a été sévèrement critiqué pour ses commentaires incendiaires et misogynes sur Internet, avait été banni de Twitter en 2017. Il était également supprimé d’Instagram, Facebook et TikTok plus tôt cette année.

Testing Testing Voir si mon Twitter est débloqué— vous (@kanyewest) 20 novembre 2022

Andrew Tate

Musk a également banni Tate de son site Web de médias sociaux. Tate a tweeté : “J’ai décidé de m’envoler pour l’État en faillite de Californie, d’entrer dans le QG de Twitter et de dire à @elonmusk qu’il est une légende. En chemin.”

Le retour de Kanye West et Andrew Tate, qui ont tous deux subi un contrecoup massif ces derniers mois, a provoqué un tollé parmi les utilisateurs de Twitter.

Jordan Peterson

Jordan Peterson est un psychologue canadien dont le compte a été suspendu en 2018. Cela s’est produit après avoir enfreint les “directives de conduite haineuse” de Twitter. Il a fait un tweet offensant dans lequel il faisait référence à Elliot Page avec leur nom mort, en disant : Et Ellen Page vient de se faire enlever les seins par un médecin criminel.

L’abeille de Babylone

Il s’agit d’un site de parodie conservateur qui a été interdit en mars pour avoir mal interprété Rachel Levine. C’est une femme trans qui occupe actuellement le poste de secrétaire adjointe à la santé des États-Unis. Le compte a été réactivé vendredi. Après cela, The Babylon Bee a tweeté : « Nous sommes de retour. Laissez cela pénétrer.

Kathy Griffon

Lorsque de nombreuses personnes sur Twitter protestaient contre la décision d’Elon Musk de déployer le modèle de coche bleue payante en changeant de nom, l’un de ces comptes était Kathy Griffin qui a changé son nom en Elon Musk. Le comédien a même copié sa photo de profil et a déclaré: «Après de nombreuses discussions animées avec les femmes de ma vie, j’ai décidé que voter bleu pour leur choix était juste. (Ce sont aussi des femmes sexy, d’ailleurs.) #VoteBlueToProtectWomen.”

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici