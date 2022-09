Kanye vient pour le vice-président d’Adidas, dit qu’il devrait “mourir lentement”

“Quand tout s’effondre”….Kanye West continue de tourner en rond alors qu’il attaque le vice-président senior et directeur général d’Adidas, Daniel Cherry.

Le déchaînement des médias sociaux de West ne montre aucun signe de ralentissement après la publication d’une multitude de messages désobligeants sur DC le qualifiant de “CAPITALISTE DE RISQUE QUI EST LA SEULE AVENTURE EST LE CAPITALISME”. Il vise les compétences du GM en disant Cherry, “CANT CREATE SO [HE’S TRYING] POUR COMPTER LES CRÉATIFS.

Il termine le message avec ce qui peut être perçu comme un message crypté, “DIE SLOW”.

Maintenant Ye, je ne pense pas que “Dieu a soufflé dessus”.

Alors, qu’est-ce qui a réuni les boxers de Yeezy ? Eh bien, il semble que Cherry parlait de West à Lil Uzi Vert… QUAND Ye était présent.

L’audace de tout ça.

DC aurait dit à Lil Uzi qu’il aurait dû “le prendre en main” il y a longtemps.

Ye dit qu’il a une fausse couverture de mort du New York Times à publier après qu’Adidas lui ait donné la botte. Le rappeur “Donda” est sûr qu’il sera viré le plus tôt possible.

Ma question est pourquoi publie-t-il à ce sujet maintenant? Pourquoi ne vous adresseriez-vous pas à DC sur le moment ?

Il semble que Kanye tente d’utiliser la “menace de violence” de DC comme munition pour le faire virer. C’est un peu ironique puisque le rappeur de Chicago est connu pour menacer et intimider publiquement toute personne qu’il perçoit comme l’ayant croisé. Comme le pauvre Skete (Pete Davidson).

Kanye a poursuivi sa diatribe avec, “JE GARANTIT QUE VOUS DEVEZ DÉMÉNAGER AVANT QUE J’EN AIE LÉGALEMENT FINI AVEC VOUS.”

Kanye a également republié un commentaire de @luke.massaro qui se décrit comme un “enthousiaste de Kanye West” dans son profil IG.

Le commentaire disait: “Tout ce que DC fait est un plafond”.

Pas l’équipe double.

Il semble que Kanye ait l’impression d’être expulsé de la gestion de Yeezy x Gap. Il suggère que DC a été embauché pour superviser la marque Yeezy derrière son dos et qu’il ne respecte pas la norme créative à laquelle Ye est habitué.

Kanye a également publié une conversation privée qu’il a eue avec Kim Kardashian par SMS sur l’endroit où les enfants devraient aller à l’école, “Idea. Enfants 2 jours à Donda et 3 jours à Sierra Canyon. Ou 3 jours à Donda et 2 jours à Sierra Canyon. Y compris les sorties sur le terrain et le transport en bus vers les lieux d’enseignement ».

Il semble que Kimmie ne ressentait pas sa suggestion ou envisageait simplement sa réponse lorsque l’impatience de Ye l’a emporté. Il lui a envoyé un double texto : « Qu’est-ce qu’on fait ? Vous n’avez pas répondu.

Je dois admettre que la Donda Academy semble être un environnement exceptionnel pour les créatifs. Le rappeur “Ego” a posté une photo de l’une des salles de classe avec la légende “Le premier jour des colombes à Donda loue Dieu”.

L’un des derniers messages de Kanyeezy suggère qu’il a un peu peur qu’IG bannisse son compte après toutes ses manigances… ou peut-être qu’il est juste en train de troller à nouveau.

Le message se lit comme suit : “JUSTE AU CAS OU INSTAGRAM NE ME PERMET PLUS DE POSTER. J’AI BESOIN DE TOUT LE MONDE DE SAVOIR UNE CHOSE… LES CASQUETTES NOIRES COMPTENT ».

La légende dit : “Au cas où ce ne serait pas clair, je ne travaille pas avec Daniel Son. Tout le monde a démissionné depuis qu’il est ici Placer des faibles dans des positions de pouvoir artificiel démoralise toute l’équipe. Je suppose que tout le monde blâmera Kasper adidas quand je partirai. Je vais quand même prendre mes 15% sur les fausses 350 que tu vas courir ».

Une chose que nous savons que le rappeur “Heartless” va faire est de dire au monde exactement ce qu’il ressent. Parfois, il semble qu’il a parfaitement le droit de défendre ses convictions et d’autres fois, il devrait s’asseoir dans un coin avec un chapeau d’âne.

Seul le temps nous dira si la voie de Kanye était la bonne.