Kanye porte une chemise ‘White Lives Matter’ au défilé de mode Yeezy à Paris, rejoint par Candace Owens

Kanye West portait un t-shirt noir avec “White Lives Matter” dans le dos lors de son dernier défilé de mode Yeezy.

West, 45 ans, est apparu lundi au défilé de mode à Paris. Le rappeur a lancé sa collection de la saison 9. Commentateur conservateur Candace Owens a partagé une photo d’elle portant le même t-shirt debout à côté de West dans sa chemise “White Lives Matter”.

Avant le spectacle, il a prononcé un discours dans lequel il a fait référence au vol en 2016 de l’ex-épouse Kim Kardashian, les retombées avec Gap après le lancement de sa collaboration avec la marque, ses luttes dans l’industrie de la mode et plus encore, selon Page Six.

L’émission mettait en vedette une chorale d’enfants et sa fille North a marché comme modèle, selon des informations.

Un représentant de West, Yeezy ou Black Lives Matter n’a pas répondu à la demande de commentaire immédiate de Fox News Digital.

West a expliqué qu’il avait choisi de faire le défilé de mode Yeezy à Paris parce que c’est la “haute cathédrale de la mode”, a-t-il déclaré à Vogue Business avant le défilé.

“Si je fais de la musique, du rap, je vais mettre mon sweat à capuche, prendre un Uber et aller chez Future. Jour après jour. Et si nous travaillons sur des vêtements ? Paris.”

La veille de son propre défilé de mode, le rappeur “Flashing Lights” a ouvert le défilé Balenciaga.

Kanye, qui s’appelle désormais Ye, a récemment fait la une des journaux après avoir résilié le contrat de Yeezy avec GAP. Le musicien a envoyé une lettre de résiliation à GAP en septembre dans laquelle il accusait le détaillant de vêtements de ne pas avoir commercialisé la collaboration Yeezy.

“GAP n’a laissé à Ye d’autre choix que de résilier leur accord de collaboration en raison de la non-conformité substantielle de GAP”, a déclaré l’avocat de Ye, Nicholas Gravante, coprésident du groupe de litige mondial chez Cadwalader, Wickersham & Taft LLP, dans un communiqué.

“Vous aviez essayé avec diligence de résoudre ces problèmes avec GAP, à la fois directement et par l’intermédiaire d’un avocat. Il n’était arrivé à rien.”

La ligne de vêtements de West avec GAP comprenait des sweats à capuche, des sweat-shirts et des vestes.

