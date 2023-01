Kante envisage de déménager à Barcelone s’il quitte Chelsea

Avec la fenêtre de transfert de janvier maintenant ouverte dans toute l’Europe, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Kante regarde Barcelone s’il quitte Chelsea

N’Golo Kanté veut poursuivre sa carrière à Barcelone, selon sportle milieu de terrain de Chelsea, âgé de 31 ans, devrait être en fin de contrat cet été.

Avec peu de signes de progrès vers une prolongation, le vainqueur de la Coupe du monde 2018 se rapproche maintenant de son départ de Stamford Bridge.

Barcelone cherche à poursuivre sa tendance à acquérir des joueurs de haut niveau sur des accords de transfert gratuits, et il semble que l’international français soit leur dernière priorité, avec la conviction qu’il peut encore performer au plus haut niveau pendant un nombre positif d’années.

Malgré un certain intérêt d’Al Nassr, le Blaugrana seraient convaincus de pouvoir gagner la course à la signature de Kante, bien qu’ils soient conscients qu’ils ne pourraient pas égaler le niveau de salaire du club saoudien de la Pro League – qui a récemment signé Cristiano Ronaldo sur un accord annoncé de 75 millions de dollars par an – pourrait proposer.

Kante espère revenir à l’action plus tard ce mois-ci, après qu’une blessure aux ischio-jambiers subie lors d’un match en août contre Tottenham Hotspur l’a tenu à l’écart et lui a fait manquer la Coupe du monde 2022.

N’Golo Kante pourrait quitter Chelsea en fin de saison. John Walton/PA Images via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Sergio Ramos est le dernier joueur à être ajouté au radar d’Al Nassr, révèle Ben Jacobs, journaliste de CBS. Le Paris Saint-Germain n’a pas encore proposé au défenseur de 36 ans une nouvelle prolongation de contrat, et avec seulement six mois restants sur son contrat au Parc des Princes, le club saoudien de Pro League pourrait faire un geste pour sa signature. Ils sont également prêts à se séparer de l’attaquant international camerounais Vincent Aboubakar.

– Tottenham cherche à effectuer un double swoop du Sporting CP pour renforcer son équipe, selon le Courrier quotidien. Pedro Porro est censé avoir une clause de libération de 40 millions de livres sterling, le patron des Spurs, Antonio Conte, cherchant à renforcer ses options au poste d’arrière droit. Tottenham souhaite également faire revenir l’ancien joueur de l’académie Marcus Edwards. Alors que la clause de libération d’Edwards est fixée à 52 millions de livres sterling, le rapport indique qu’ils pourraient acquérir l’attaquant pour moins que cela en raison d’une clause de vente de 50% lorsqu’il a initialement rejoint le club de Lisbonne en 2019.

– Everton a vu son offre de prêt pour Aston Villa Danny Ing rejetée, selon le Courrier quotidien. Il est rapporté que Villa n’est intéressée à se séparer de l’attaquant de 30 ans que si c’est sur une base permanente, et il y a également un intérêt de l’AFC Bournemouth, West Ham United et Southampton. Ings a marqué mercredi soir alors que l’équipe d’Unai Emery a joué un match nul 1-1 avec Wolverhampton Wanderers à Villa Park.

– Les pourparlers se sont effondrés entre Chelsea et Benfica sur un déménagement pour Enzo Fernándezrévèle César Luis Merlo. Il est rapporté que l’équipe de Lisbonne ne se séparera pas du milieu de terrain de 21 ans à moins que sa clause de libération de 120 millions d’euros ne soit entièrement respectée. Fabrice Romano a également rapporté que les Blues avaient fait une offre de 85 millions d’euros.

– Gardien de Villarreal et de l’Argentine Géronimo Rulli est sur le point de passer à l’Ajax Amsterdam, révèle Relevo. Après avoir rejeté la première approche de l’Ajax pour le joueur de 30 ans, il semble que Villarreal ait maintenant convenu d’un montant d’environ 15 millions d’euros, y compris des bonus pour se séparer du vainqueur de la Coupe du monde.