Kante blessé absent plusieurs semaines : Tuchel

Londres (AFP) – L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a révélé que N’Golo Kante serait absent pendant plusieurs semaines après que le milieu de terrain français ait subi une “grave” blessure aux ischio-jambiers.

Kante a boité lors du match nul 2-2 de Chelsea contre Tottenham en Premier League dimanche dernier.

Tuchel a confirmé que Kante ne serait pas de retour en action pendant une période prolongée, laissant Chelsea probablement sans le vainqueur de la Coupe du monde pour le début de sa campagne en Ligue des champions en septembre.

“Pour N’Golo c’est assez grave, on parle de semaines, ce qui n’est pas une bonne nouvelle”, a déclaré vendredi Tuchel aux journalistes.

“Et nous sommes déçus et tristes, car N’Golo était super important et super en forme.”

L’absence de Kante est un coup dur pour Chelsea, qui est déjà privé du milieu de terrain croate Mateo Kovacic en raison d’un problème au genou.

Les Blues ont fait un début de saison invaincu en Premier League, mais font face à un test sévère à Leeds dimanche.

Cela pourrait être un affrontement volatil compte tenu de la rivalité historique entre Chelsea et Leeds, mais il serait surprenant qu’il corresponde à l’intensité du fougueux derby londonien contre Tottenham.

Tuchel et le patron de Tottenham, Antonio Conte, ont été expulsés après deux affrontements en colère sur la ligne de touche, tandis que le match a été rythmé par une série de défis féroces des deux équipes.

Les retombées ont duré toute la semaine et vendredi, Tuchel a déclaré qu’il n’était pas impressionné par Mike Dean admettant qu’il avait fait une erreur lorsque Cristian Romero de Tottenham a tiré les cheveux de l’arrière gauche de Chelsea, Marc Cucurella.

L’officiel du VAR, Dean, a accepté qu’il aurait dû ordonner une révision de la bagarre de Romero avec Cucurella, qui est intervenue quelques instants avant que Harry Kane ne dirige un égaliseur de temps d’arrêt à Stamford Bridge.

“Eh bien, j’espère que je ne suis pas trop honnête, mais si l’erreur est si grosse et si évidente, à quoi bon ne pas l’admettre si le monde entier la voit ?” dit Tuchel.

“J’ai du mal à être pleinement impressionné par la déclaration. C’est tellement clair et évident que je ne peux pas comprendre comment un arbitre ne peut pas prendre la bonne décision.

Tuchel a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de mauvais sang entre lui et Conte malgré leurs interactions capricieuses.

« La poignée de main a peut-être été trop longue et trop lourde je l’avoue mais aucun mal n’a été fait du moins de mon côté. Et nous ne nous sommes pas insultés », a déclaré Tuchel.

«Je pense que la chose aurait pris fin s’il n’y avait pas eu 20 personnes autour de nous qui rendaient la chose bien pire qu’elle ne l’était en réalité.

« C’était la passion entre deux hommes qui se sont battus pour leur équipe et j’espère qu’ils n’en feront pas plus.

“Comme vous l’espériez ressentir avant de jouer à Tottenham la saison dernière avec Conte et maintenant, je n’ai que le plus grand respect pour lui. Et cela ne changera pas à cause de cet incident.

Pendant ce temps, Chelsea a finalisé la signature de 12 millions de livres sterling (14 millions de dollars) du milieu de terrain de 19 ans Cesare Casadei de l’Inter Milan.

Chelsea considère l’international italien des jeunes Casadei comme une future star, mais il est susceptible de commencer sa carrière de Blues dans l’académie du club.