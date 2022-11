Kantara : Une vieille interview de Rishab Shetty devient virale ; le point de vue de l’acteur sur Rashmika Mandanna choque les fans

L’acteur kannada Rishab Shetty est maintenant un nom familier après Kantara. Le film de l’acteur a conquis le cœur des Indiens du monde entier. Maintenant, une vieille interview de Rishab Shetty devient virale. Il discutait avec Gulte.com qui lui a posé des questions sur son actrice préférée de Rashmika Mandanna, Sai Pallavi, Keerthy Suresh et Samantha Ruth Prabhu. En fait, on lui a demandé avec qui il aimerait jouer ou travailler dans son prochain projet. Il est cité comme disant qu’il décide des acteurs après avoir terminé le scénario. Rishab Shetty a déclaré qu’il préfère les nouveaux arrivants car ils n’ont aucun bagage existant. Il a dit qu’il n’était pas fan de Keerthy Suresh et Rashmika Mandanna mais qu’il admirait Sai Pallavi et Samantha Ruth Prabhu.

Maintenant, les fans se demandent pourquoi Rishab Shetty a dit une telle chose à propos de Rashmika Mandanna. L’actrice de Mission Majnu est l’une des stars les plus titrées du Karnataka ces derniers temps. Elle a fait ses débuts avec Kirik Party où elle a joué l’intérêt amoureux de Rakshit Shetty. Les deux se sont également fiancés après une brève parade nuptiale, mais leur amour s’est éteint peu de temps après. Rashmika Mandanna et Rakshit Shetty ont rompu. C’est un fait connu que Rishab Shetty et Rakshit sont de bons amis.

Eh bien, un autre clip devient également viral. Il s’agit de l’interview vidéo de Rashmika Mandanna avec Kamya Jani de Curly Tales. On peut la voir dire qu’être actrice n’a jamais été son objectif. Rashmika Mandanna dit qu’elle est entrée dans l’industrie grâce à la providence.

Jetez un oeil au clip vidéo de Rashmika Mandanna

La maison de production dont elle parle est Paramvah Studios. Il est fondé par Rakshit Shetty. Les fans peuvent être vus à la traîne Rashmika Mandanna comme étant ingrats envers l’industrie Kannada qui lui a donné une pause alors qu’elle n’était pas intéressée par une carrière cinématographique.