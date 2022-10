Kantara : Rajinikanth critique le film de Rishab Shetty ; voici ce que Thalaivaa a à dire

La superstar du Sud, Rajinikanth, semble avoir récemment été totalement impressionnée par le Kantara de Rishab Shetty. Oui, tu l’as bien lu! L’acteur est la dernière célébrité qui a fait pleuvoir son amour et ses louanges sur le film. Il est allé sur son Twitter et a écrit que le film lui avait donné la chair de poule. Thalaivar a regardé Kantara chez lui et a été émerveillé par la performance de Rishab Shetty. Il a même qualifié le film de chef-d’œuvre du cinéma indien et a été époustouflé par le talent de Rishab. Le film aurait rapporté Rs 200 crore dans le monde.

Il a écrit : “” L’inconnu est plus que le connu “, personne n’aurait pu dire cela mieux au cinéma que @hombalefilms #KantaraMovie tu m’as donné la chair de poule @shetty_rishab Chapeau Rishab en tant qu’écrivain, réalisateur et acteur. Félicitations à tous les acteurs et l’équipe de ce chef-d’œuvre du cinéma indien (sic).”

Jetez un œil au tweet de Rajinikanth –

“L’inconnu est plus que le connu” personne n’aurait pu mieux dire cela au cinéma que @hombalefilms #KantaraMovie tu m’as donné la chair de poule @shetty_rishab Rishab vous félicite en tant qu’écrivain, réalisateur et acteur. Félicitations à toute la distribution et à l’équipe de ce chef-d’œuvre du cinéma indien Rajinikanth (@rajinikanth) 26 octobre 2022

Kantara est un thriller d’action réalisé et joué par Rishah Shetty. Le film présente également Achyuth Kumar, Kishore, Sapthami Gowda et Pramod Shetty dans des rôles clés. Le film a gagné beaucoup d’amour,