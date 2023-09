Kantara Prequel : Rishab Shetty perd 11 kg et suit un entraînement physique important pour son rôle

Rishab Shetty Kantar est devenu l’un des plus grands succès de 2022. L’acteur, qui a également réalisé et écrit le film, a reçu une reconnaissance majeure dans toute l’Inde pour le film. Alors que le film devait initialement sortir en langue kannada, il a bénéficié du bouche à oreille positif et a été diffusé sur OTT dans plusieurs langues, dont l’anglais et l’hindi. Suite à l’immense succès de Kantara, les créateurs ont annoncé un deuxième volet de la franchise qui servira de préquelle au film. La star principale Rishab Shetty se prépare déjà à assumer à nouveau le rôle d’un champion de Kambala et suit un entraînement physique majeur pour s’adapter à son rôle.

Rishab Shetty perd 11 kg pendant Préquelle de Kantara

Les créateurs de Kantar prequel ne ménage aucun effort pour faire du film une expérience cinématographique unique en son genre. Avec des attentes élevées, Rishab Shetty aurait subi une perte de poids importante pour correspondre à son rôle de champion de Kambala.

Selon un rapport de Temps maintenant, Rishab doit paraître plus mince Kantar préquelle. Ainsi, l’acteur a subi un entraînement physique important et des restrictions alimentaires et aurait perdu environ 11 kg pour son rôle.

À propos Kantar Préquelle

Alors que Kantar a été réalisé avec un budget modeste d’environ Rs 16 crore, les réalisateurs du film souhaitent désormais offrir une grande expérience cinématographique au public. Un rapport dans Chronique du Deccan a révélé que la préquelle du film se déroule avec un budget gigantesque d’environ Rs 150 crore. Kantar a donné à ses fabricants d’énormes bénéfices alors qu’il a collecté plus de Rs 320 crore dans le monde, et les fabricants sont donc convaincus que Kantar le prequel sera un succès encore plus grand.

Concernant le scénario du film, plusieurs rapports ont révélé que Rishab Shetty avait de nouveau écrit l’histoire et écrit une saga engageante et captivante. Le film se déroulera au 4ème siècle et sera chargé d’incidents et de personnages réels.