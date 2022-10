Kantara : les créateurs de KGF parient gros sur la sortie pan-indienne pour recréer le tsunami au box-office de la star de Yash – voici comment

Si vous pensiez que la vogue de pan-indienne films a commencé à s’estomper RRR et KGF 2avec tout de Ponnyying Selvan à VikramName à Brahmastra en cliquant beaucoup dans leur jargon indigène, mais en échouant à faire une marque dans une autre version, puis détrompez-vous car vient maintenant un film, intitulé Kantaraqui a déjà fait des vagues dans son dialecte natif, à tel point que les vagues se sont propagées à un point tel que les fabricants ont été contraints de planifier une sortie dans plusieurs langues à travers l’Inde le 14 octobre, y compris l’hindi, le tamoul, le télougou et Malayalam.

Kantara sera-t-il le prochain grand film pan-indien ?

Le fait que les fabricants de KGF soutiennent Kantara en dit long sur le type de produit qui est sur le marché. Les autres éléments à prendre en compte sont que le film s’est non seulement avéré être un blockbuster dans son État d’origine, le Karnataka, mais qu’il a si bien tendance au box-office là-bas que les réalisateurs lui offrent une large diffusion de plus de 2500 écrans. dans d’autres langues à travers l’Inde, soulignant à quel point ils sont confiants. Ajoutez à cela l’absence de tout Bollywood sortie cette semaine ou n’importe Film bollywoodien jalonnant un fort maintien et c’est un champ ouvert pour une expérience sur grand écran comme Kantara, qui est la seule chose que le public semble prospérer ces jours-ci.

Pourquoi Kantara pouvait cliquer là où Ponniyin Selvan, Vikram ne l’a pas fait ?

Un argument pourrait être avancé que le grand écran récent, pan-indienne des extravagances comme Ponniyin Selvan, Vikram et Godfather n’ont pas réussi à laisser une trace dans la ceinture hindi, mais il s’agissait de sorties simultanées avec leur dialecte local, tandis que la vedette de Rishab Shetty vient non seulement avec beaucoup de conscience tout en étant également consciente du contexte KGF. Il y a aussi la question des films masala qui travaillent généralement avec un public pan-indien plutôt qu’avec d’autres.

Kantara sort en hindi et dans d’autres langues doublées le 14 octobre.