Kantara : la bande-annonce en hindi de la vedette de Rishab Shetty impressionne ; les internautes disent que le film est prêt à régner dans le Nord

Le film Kannada Kantara avec Rishab Shetty est sorti le 30 septembre 2022. Le film, qui est également écrit et réalisé par Shetty, a reçu des critiques positives et s’est très bien comporté au box-office. En 9 jours, la version Kannada du film a collecté Rs. 44,25 crore, et maintenant, le film est prêt à sortir dans d’autres langues, y compris l’hindi. La version doublée en hindi de Kantara sortira sur les grands écrans le 14 octobre 2022, et les réalisateurs ont sorti la bande-annonce en hindi du film.

Kantara est produit par Hombale films qui avait produit la vedette de Yash KGF: Chapter 2 qui est l’un des plus grands succès de l’année. La maison de production s’est rendue sur Twitter pour partager la bande-annonce. La bande-annonce hindi de Kantara a impressionné les internautes et ils estiment que le film est prêt à régner au box-office dans le Nord.

Découvrez les tweets des internautes ci-dessous

En attendant ça. Des critiques incroyables https://t.co/Jd9odjR2kt Mukul Vij, MD (@vij_mukul) 9 octobre 2022

Le doublage en hindi est tellement satisfaisant. La bande-annonce était géniale. Je veux revoir dans #Hindi version.@hombalefilms QUELLE STRATÉGIE DE GR8, D’ABORD AVEC DE BONNES FEMMES A CRÉÉ LA SENSATION NATIONALE, ET MAINTENANT SORTIE DANS TOUTES LES LANGUES. C’EST COMMENT UN CONTENU RÈGLE ??. ?? #POÊLE SENSATION INDE ?? https://t.co/xj8NoX63xe ?-67 (@iamviruuu) 9 octobre 2022

#Kantara est prêt à gouverner l’Inde du Nord ?? la bande-annonce hindi est sortie maintenant ???@bollywoodcrazis @FilmiHindoustani https://t.co/VoNdRVdeU6 Vishnu (@itzmevishnu_) 9 octobre 2022

Kantara met également en vedette Sapthami Gowda et Kishore dans les rôles principaux. Kishore est un nom célèbre dans le Sud, mais il a laissé une marque sur OTT avec sa performance en tant que Nayak dans la série She de Netflix. Ainsi, les cinéphiles hindi ont un visage connu à voir à Kantara.

Outre l’hindi, Kantara sera également publié en telugu et en malayalam. La version Telugu du film sortira le 15 octobre 2022, et la date de sortie de la version Malayalam n’est pas encore annoncée.