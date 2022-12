Kantara : Hrithik Roshan fait l’éloge de la vedette de Rishab Shetty, dit : « J’ai tellement appris » ; Les internautes divisés sur son tweet

Hrithik Roshan a eu la chance de regarder Rishab Shetty vedette Kantara et il fait l’éloge du film à succès de South cette année. Le film à suspense en langue kannada a conquis les cœurs, non seulement dans le Sud, mais dans tout le pays. Rishab Shetty est devenu un nom familier après la sortie de Kantara. Le film a été reconnu et aimé même après des semaines de sa sortie. Et tel est le cas avec Hrithik Roshan. La Krish 4-star pourrait arrêter de louer Rishab et Kantara. Les internautes ont également réagi au tweet de la star du Super 30.

Hrithik Roshan fait l’éloge de Rishab Shetty et Kantara

Entertainment News ne tarit pas d’éloges sur Rishab Shetty et Kantara, le film. Et l’acteur populaire de Bollywood Hrithik Roshan a rejoint la liste des célébrités qui ont également fait l’éloge du film en langue kannada. Il a utilisé son compte Twitter et a déclaré qu’il avait beaucoup appris du film et que la conviction de Rishab Shetty envers Kantara l’avait inspiré. “Une narration, une réalisation et un jeu d’acteur de premier ordre. La transformation de l’apogée m’a donné la chair de poule”, a tweeté Hrithik en saluant toute l’équipe.

Découvrez le tweet de Hrithik Roshan sur Kantara ici :

J’ai tellement appris en regardant #Kantara. Le pouvoir de @shetty_rishabLa conviction de rend le film extraordinaire. Narration, réalisation et jeu d’acteur de premier ordre. La transformation de l’apogée m’a donné la chair de poule ? Respect et bravo à l’équipe ?? Hrithik Roshan (@iHrithik) 11 décembre 2022

Les internautes réagissent aux louanges de Hrithik Roshan pour Kantara et Rishab Shetty

Alors que tout le monde aime quand les célébrités apprécient les œuvres d’autres stars de cinéma, ces derniers temps, le battage médiatique et l’amour que l’industrie et les stars du Sud ont suscités ont suscité des réactions mitigées. Et c’est également le cas du tweet de Hrithik Roshan. Alors que certains anti-Bollywood ont fait chuter l’industrie, certains se sont moqués de Hrithik pour ses films. Certains ont également exprimé leurs réactions honnêtes après avoir regardé Kantara. Dans l’ensemble, c’est une réponse mitigée. Alors que certains ont dit qu’il devrait faire des films du sud, certains ont allégué qu’il aurait pu signer un projet avec la bannière qui a fait Kantara. Eh bien, il y a beaucoup d’opinions sur les réseaux sociaux. Découvrez les tweets ici :

Merci Monsieur Veuillez jouer dans les films Kannada dans les prochains jours Prasanna SP (@Prasann30238157) 12 décembre 2022

Acceptez maintenant que Bollywood ne puisse jamais faire de tels films même dans les 100 prochaines années. Ils ne survivent que par copier-coller. Rahul Saxena (@RahulSa77066055) 11 décembre 2022

Vous avez apprécié Tumbadd, nous avons adoré Vous avez apprécié Kantara, Désolé, nous ne l’acceptons pas. parce que achche bure mei fark mei hume bhi pata hai? ?????? (@ChandniGovind) 11 décembre 2022

kuchh bhi .. regardé la fin n’a pas trouvé de logique pourquoi c’est un succès Furqan Ahmad (@Furqan07) 11 décembre 2022

Ce n’est pas un film de mon point de vue, un film doit contenir un message à la société. Ce film ne répandra que de la superstition à l’avenir, rien d’autre. Gagner de l’argent n’est pas au-dessus de tout. Dwaipayan SDhar( ) (@dwaipayansdhar) 11 décembre 2022

Overhyped..seulement les 5 dernières minutes sont bonnes Arun (@AmityAgra) 11 décembre 2022

Oh vraiment? Il n’y avait rien dans ce film à part le point culminant… Ne soyez pas trop dramatique… venkatesh cvk (@venkat_cvk) 11 décembre 2022

Bhai combien voulez-vous “apprendre” ?. S’il vous plaît, faites aussi des films. Nous les fans voulons te voir dans au moins un film chaque année ? Aavishkar (@aavishkar) 11 décembre 2022

Bhai tumhe à LSC bhi achi lagi. (@0__Shunya__0) 11 décembre 2022

Vous avez toujours apprécié Good Works dans toute l’industrie… J’espère que quelqu’un collaborera avec l’un d’entre eux… vous êtes l’un des meilleurs talents et nous voulons tous vous voir sur grand écran Monsieur A (@cagnibha) 12 décembre 2022

Je pense qu’il est associé à hombale avec des projets futurs …. pour qu’il apprécie Monsieur Inconnu (@MrInconnu123450) 11 décembre 2022

Je parlais juste à mon ami que je vais regarder #KantaraMovie ce soir sur Netflix & @iHrithik Monsieur, je viens de voir votre critique du film. Ensuite, c’est un must à regarder sans arrière-pensée. Grand grand fan de vous monsieur.. Depuis KNPH. Mayank Sharma (@mayank30jul) 11 décembre 2022

Toh aap bhi Netflix mein movie aane ka wait krte ho phir ? Nikesh Pradhan (@pradhan_nikesh) 11 décembre 2022

Bienvenue sur le chat OVERRATED audience ?, De nos jours, le mot surestimé lui-même est devenu surestimé. Ceux qui ne pouvaient pas se connecter avec l’âme et l’intention du film l’appelant surestimé ? Chandru P (@NameisCP) 11 décembre 2022

Je dois respecter cette personne pour être si humble et apprécier tous les bons films Srikanta Aradhya (@SrikantaAradhya) 11 décembre 2022

Kantara 2 est-il en préparation ?

Si les rapports sont quelque chose à dire, Rishab Shetty tient à étendre Kantara dans l’univers lui-même. Selon les rapports, il a évoqué la possibilité d’une préquelle car de nombreuses intrigues secondaires peuvent être explorées si le film est transformé en franchise. Un autre rapport a fait surface indiquant que Rishab Shetty et Vijay Kirgandur ont récemment assisté à l’événement Bhoota Kola. Là, l’acteur-réalisateur a demandé la permission à Daiva avant de commencer Kantara 2. Selon les rapports, le Panjurli Daiva a donné un signal vert pour Kantara 2. Cependant, le Daiva l’a également averti de certaines choses.