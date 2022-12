Kantara en hindi sur OTT : Voici quand, où et comment regarder le nouveau film

Rishab Shetty vedette Kantara fait partie des films les plus rentables de 2022. Le film a reçu des applaudissements de tous les coins. L’acteur n’a pas seulement joué dans le film, il en est également le réalisateur. De Rajinikanth à Kamal Haasan, de nombreuses célébrités ont fait l’éloge de Rishab Shetty et du film. Après sa course glorieuse au box-office, Kantara a maintenant fait son chemin vers OTT. Le film était disponible sur Amazon Prime dans les langues régionales. Mais maintenant, l’annonce de sa version hindi est là.

Voici quand sortira Kantara Hindi

Kantara Hindi va sortir sur Netflix. Oui, la version hindi du film sera présentée en première le 9 décembre 2022 sur Netflix. L’annonce a été faite par le géant OTT en partageant une vidéo de Rishab Shetty. Cela montrait qu’il était frustré par la question – Quand Kantara arrive-t-il en hindi. À la fin, il fait l’annonce.

Découvrez la vidéo de Rishab Shetty ci-dessous :

Auparavant, c’était RRR Hindi qui était sorti sur le géant OTT. Les internautes sont perplexes face à un film apparaissant sur deux géants OTT dans différentes langues.

Les films du sud de l’Inde se portent incroyablement bien au box-office. Kantara a dépassé la barre des Rs 400 crore au box-office. Récemment, il est entré dans une controverse quand Anand Gandhi de Tumbbad a déclaré que Kantara est une célébration de la masculinité toxique et de l’esprit de clocher. Il a reçu un contrecoup massif sur les réseaux sociaux pour la même chose. Découvrez le tweet d’Anand Gandhi ci-dessous :

Kantara n’a rien à voir avec Tumbbad. Mon idée derrière Tumbbad était d’utiliser l’horreur comme une allégorie de la masculinité toxique et de l’esprit de clocher. Kantara est une célébration de ceux-ci. Anand Gandhi (@Memewala) 3 décembre 2022

