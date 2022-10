Kantara : Après Prabhas, Anushka Shetty fait l’éloge de la vedette de Rishab Shetty ; demande aux fans de regarder le film [View Post]

Rishab Shetty vedette Kantara se porte très bien au box-office. Le film est sorti à Kannada le 30 septembre 2022 et a reçu une excellente réponse de la part des critiques et du public. Plus tard, les créateurs ont décidé de le doubler et de le publier dans différentes langues comme l’hindi, le tamoul, le télougou et le malayalam. La version hindi du film est sortie le 15 octobre, et la version télougou et tamoule est sortie sur les grands écrans le 16 octobre. Eh bien, en télougou et en hindi, Kantara a bien performé et de nombreuses célébrités ont regardé le film et l’ont loué.

Kantara a fait les gros titres de l’actualité du divertissement ces derniers jours. Il y a quelques jours, Prabhas a publié un article sur Kantara sur Instagram et a fait l’éloge du film, et maintenant, Anushka Shetty a fait l’éloge du film. L’actrice sur son Instagram a écrit : “J’ai regardé #kantara… j’ai totalement adoré, félicitations à tous les acteurs, producteurs, techniciens de l’équipe kantara, vous avez tous été incroyables, et merci à tous pour l’expérience… Rishab Shetty, vous avez été incroyable, s’il vous plaît regardez le film dans les salles .. ne le manquez pas.”

Eh bien, pas seulement Prabhas et Anushka, de nombreuses autres célébrités comme Dhanush, Shilpa Shetty et d’autres ont fait l’éloge du film. Découvrez leur message ci-dessous

Kantara .. Époustouflant !! Un must .. Rishab Shetty , vous devriez être très fier de vous. Félicitations films hombale .. continuez à repousser les limites. Un gros câlin à tous les acteurs et techniciens du film. Dieu vous protège Dhanush (@dhanushkraja) 14 octobre 2022

La version doublée en hindi de Kantara a environ collecté Rs. 7,93 crores en trois jours, ce qui est bien mieux que de nombreux films de Bollywood sortis cette année. Les versions doublées en hindi des films du Sud se sont très bien comportées au box-office. Jusqu’à présent, des films du Sud comme RRR, KGF 2, Karthikeya 2 et Ponniyin Selvan: Part 1 ont fait leur marque au box-office avec leurs versions doublées en hindi.

Eh bien, jusqu’à présent, Kantara a collecté environ Rs. 111 crores (toutes langues) au box-office en Inde, ce qui est sacrément bon. Le film devrait bien marcher dans les jours à venir.