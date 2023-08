Kantara 2 : Rishab Shetty et son équipe augmentent le budget sept fois plus que l’original

En 2022, un certain nombre de films du Sud dominaient le marché de l’Inde du Nord. Kantara était l’un d’entre eux. Produit par Hombale Films et réalisé par Rishab Shetty, le film sur une daiva (divinité locale) qui protège une forêt et ses habitants a trouvé un écho dans toute l’Inde. Les fans ont comblé d’amour Rishab Shetty pour avoir raconté une histoire enracinée dans la ceinture de Tulu mais répondant aux sentiments de la plupart des Indiens. Kantara 2 vise une sortie dans la seconde moitié de 2024. L’histoire sera une préquelle de ce que nous avons vu dans le film. Rishab Shetty a déclaré que cela avait pris du temps, car les gens faisaient davantage de recherches sur le folklore et les croyances religieuses de la région.

Kantara 2 réalisé avec un budget faramineux ?

Kantara 2 est apparemment réalisé avec un budget de Rs 125 crores. Le tournage de la même chose commencera en novembre 2023. Cette fois, l’histoire se concentrera sur la façon dont Panjurli Daiva est devenu une figure si importante dans la vie des habitants de la région de Tulu. Le film original a été réalisé avec un budget de seulement Rs 16 crores. Il a amassé plus de Rs 400 crores au box-office. Kantara a été un succès même dans la partie nord de l’Inde, où il a rapporté près de Rs 100 crores. Le projet a été soutenu par Hombale Films qui fait des biggies comme la franchise Salaar et KGF. La nouvelle du budget a été partagée par un expert commercial de premier plan du Tamil Nadu.

#Kantara2 Budget – 1 2 5 crédits Tournage – novembre 2023 Sortie – 2e semestre 2024 ||#RishabShetty | #Kantara|| pic.twitter.com/fEFSkSRSgy Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) 22 août 2023

Histoire de Kantara

Dans le film, Rishab Shetty avait joué le rôle d’un voyou du village qui aime courir les buffles et tirer sur la vie sauvage. Son amour était Sapthami Gowda qui est un garde forestier. Il a été montré que le personnage a changé d’avis après avoir reçu des signaux de Panjurli Deva. Le film a plongé dans les forêts et comment les gens proches de cette ceinture ont une relation profonde. Il a abordé des questions telles que l’empiètement, la déforestation et les croyances religieuses.

Kantara et Rishab Shetty ont également remporté de nombreux prix dans toute l’Inde. Beaucoup ont estimé qu’il était surfait, mais les fans ont fermement défendu le film. La chanson Varaha Roopam était l’un des moments forts du film.