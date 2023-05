Kantara 2 : la vedette de Rishab Shetty sera bientôt disponible, les créateurs finalisent le scénario ; Voici tout ce que vous devez savoir

Kantara de Rishab Shetty est devenu un blockbuster du jour au lendemain pour son scénario unique et sa représentation visuelle. Après le succès retentissant de la vedette de Yash, KGF, Kantara a élevé l’industrie cinématographique kannada dans le cinéma indien. Le film a été un énorme succès pan-indien, recevant l’amour et l’adulation du public. Célébrant les 100 jours du film, les réalisateurs ont annoncé une suite. La nouvelle de Kantara 2 a excité les fans et depuis, ils attendent avec impatience. Voici la dernière grande mise à jour entourant le film, lisez la suite.

Selon les derniers rapports, Kantara 2 est enfin en route et les fans sont impatients de se terminer bientôt. La dernière mise à jour concernant la réalisation de la suite est que le script a été finalisé. Une source proche du développement a rapporté que l’acteur et le réalisateur ont finalisé le scénario de Kantara 2. Cependant, il n’y a pas d’annonce officielle des fabricants, mais la source a mentionné que cela sera confirmé sous peu. Le travail sur le scénario a commencé en mars et l’équipe a maintenant apporté la touche finale. Apparemment, le producteur Vijay Kiragandur et l’acteur-réalisateur Rishab Shetty sont ravis de Kantara 2.

Selon la source, l’équipe commencera bientôt à rouler mais ils n’ont pas encore finalisé un emplacement. Malgré les pluies, Rishab est à la recherche d’un lieu et si tout se passe bien le film sortira bientôt sur les parquets. Il y a eu des théories sur l’histoire du chapitre 2. Les gens se demandent s’ils continuent l’histoire, mais les rapports précédents suggèrent également que les créateurs ont prévu d’explorer l’origine et de faire la partie 2 comme une préquelle. Kantara explore le festival folklorique du Karnataka appelé Bhoota Kola et Daiva Nartakas.

Kantara est barré par Rishab Shetty qui a également joué le rôle principal. Il est produit par Vijay Kirgandur sous les bannières de sa société de production Hombale Films, qui a également produit la série KGF.