Kantar : la plupart des gens cherchent à acheter un téléphone 5G alors que les acheteurs retournent dans les magasins

Les deux tiers des personnes qui envisagent d’acheter un nouveau téléphone au cours des 6 prochains mois rechercheront un modèle 5G, montre les données par Kantar. C’est la moyenne dans le monde, en Chine, 91% des gens veulent un téléphone 5G. Souhaitez-vous deviner quel pays a la demande la plus faible pour les réseaux de nouvelle génération ? C’est le Japon avec seulement 55% des futurs acheteurs à la recherche de la 5G.

Aux États-Unis, 74% des futurs acheteurs sont intéressés par la nouvelle technologie de mise en réseau avec une répartition assez égale entre les principaux opérateurs. Cela se reflète également dans les ventes. Sur les 10 téléphones les plus vendus en Chine, 7 ont une connectivité 5G. Aux États-Unis et en Australie, le nombre était de 5 et le nombre était le plus bas de l’UE5 (les cinq plus grands marchés d’Europe) à seulement 4. Étonnamment, malgré le faible intérêt, la moitié des 10 téléphones les plus vendus au Japon ont la 5G.

Part des ventes de systèmes d’exploitation pour smartphones (%) Allemagne 3 m/e juin ’20 3 m/e juin 21 % points Changement iOS 26 25.1 -0,9 Android/HarmonyOS 73,3 74,4 1.1 Autre 0,7 0,5 -0.2 FR 3 m/e juin ’20 3 m/e juin 21 % points Changement iOS 37,8 37,6 -0.2 Android/HarmonyOS 62,1 62 -0.1 Autre 0,1 0,5 0,4 La France 3 m/e juin ’20 3 m/e juin 21 % points Changement iOS 24,7 20 -4.7 Android/HarmonyOS 75,1 79,9 4.8 Autre 0,1 0,1 0 Italie 3 m/e juin ’20 3 m/e juin 21 % points Changement iOS 16.3 20.6 4.3 Android/HarmonyOS 83.2 79,4 -3.8 Autre 0,4 0 -0,4 Espagne 3 m/e juin ’20 3 m/e juin 21 % points Changement iOS 10.7 12,7 2 Android/HarmonyOS 89,3 87 -2.3 Autre 0 0,3 0,3 Etats-Unis 3 m/e juin ’20 3 m/e juin 21 % points Changement iOS 43,1 44,7 1.6 Android/HarmonyOS 56,9 55,3 -1.6 Autre 0 0 0 Chine 3 m/e juin ’20 3 m/e juin 21 % points Changement iOS 16,9 19.2 2.3 Android/HarmonyOS 83,1 80,7 -2.4 Autre 0,1 0,1 0 Australie 3 m/e juin ’20 3 m/e juin 21 % points Changement Android/HarmonyOS 58,6 59,7 1.1 Autre 0,2 0,1 -0.1 Japon 3 m/e juin ’20 3 m/e juin 21 % points Changement iOS 49,7 44,9 -4.8 Android/HarmonyOS 50,2 55,1 4.9 Autre 0,1 0 -0.1 UE5 3 m/e juin ’20 3 m/e juin 21 % points Changement iOS 23,4 23,5 0,1 Android/HarmonyOS 76,3 76,3 0 Autre 0,3 0,3 0

COVID-19 affecte toujours le marché, mais les taux de vaccination croissants ont encouragé les gens à retourner dans les magasins. Les ventes en magasin au Royaume-Uni ont augmenté de 13 % au deuxième trimestre par rapport au premier trimestre, aux États-Unis, l’augmentation était de 7 %, les up-tics en Allemagne (+ 4 %) et en Espagne (+ 3 %) étaient plus faibles. Les clients en Chine, au Japon et en Australie étaient moins disposés à revenir en magasin.

Ceux qui achètent leur nouveau téléphone dans un magasin (plutôt qu’en ligne) étaient légèrement plus susceptibles d’être d’accord avec l’énoncé « Je garde mon smartphone aussi longtemps que possible » (c’est proche, 80 % contre 77 %). Ils ont tendance à préférer les marques qu’ils connaissent et préfèrent avoir quelqu’un pour faire la démonstration des nouvelles technologies (ce qui est plus difficile à faire avec les magasins en ligne).

Les gens achetaient-ils plus de téléphones Android ou plus d’iPhones ? Android a pris le dessus au Japon (grâce aux ventes plus élevées de Sharp et Oppo) et dans certaines régions d’Europe (avec de fortes ventes d’Oppo et de Samsung). Les ventes de Samsung ont également augmenté aux États-Unis et en Australie, bien qu’elles soient toujours à la traîne par rapport aux iPhones.