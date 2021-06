Kantar : Amazon possède la marque la plus valorisée au monde, suivi d’Apple et de Google

Kantar a publié son rapport BrandZ, qui répertorie les marques les plus valorisées au monde. La première place est détenue par Amazon avec une valeur de marque de 684 milliards de dollars, en hausse de 268 milliards de dollars (+64 %) par rapport à l’année dernière.

Elle a été la première à devenir une marque d’un demi-billion de dollars, la seconde est Apple, qui occupe la deuxième place avec 612 milliards de dollars (+74%), suivie de Google à 458 milliards de dollars (+42%).

Samsung est n ° 42 sur la liste, Huawei est un peu plus bas en n ° 50, puis Xiaomi en n ° 70. Il s’agit d’une amélioration de 11 places par rapport à l’année dernière et la marque se situe désormais entre Budweiser et BMW.





Le Xiaomi possède désormais la 70e marque la plus valorisée au monde (en hausse de 11 places), selon Kantar

La marque à la croissance la plus rapide cette année était Tesla, qui a grimpé de 275%, suivie de TikTok avec +158%, les deux sociétés sont respectivement n°47 et n°45 sur la liste.

Le Top 100 de la liste des marques mondiales les plus précieuses de BrandZ pour 2021 sont des ajouts intéressants – Nvidia au n°12, Qualcomm au n°37, AMD au n°57, Snapchat au n°82 et Spotify au n°99. Et, bien sûr, Zoom au #52, la popularité des appels vidéo de groupe a explosé au cours de la dernière année.

Les entreprises d’abonnement ont gagné en popularité pendant la pandémie et ont fait grimper leurs marques : Xbox est en hausse de 55%, Disney est en hausse de 13%, Netflix est de + 55% et Spotify s’est suffisamment amélioré pour entrer dans le Top 100 pour la première fois.

Vous trouverez ci-dessous l’infographie complète de BrandZ montrant les 100 marques les plus valorisées dans le monde :

Source 1 | Source 2