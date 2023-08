Kansas : une vidéo montre une descente de police au domicile de l’éditeur du journal Marion County Record, 98 ans, décédé le lendemain | Nouvelles du monde

Une nouvelle vidéo montre le moment où des policiers ont fait une descente au domicile d’un éditeur de journal local de 98 ans, décédé le lendemain.

Autorités de Marion, Kansasest entré dans la maison de Joan Meyer le 11 août, en vertu d’un mandat de perquisition qui a ensuite été annulé.

Meyer est décédée le lendemain d’un arrêt cardiaque et son fils, Eric Meyer, rédacteur en chef de Marion County Record, pense que le stress du raid a contribué à sa mort.

Dans les images de sécurité à domicile publiées par la famille, on peut voir Mme Meyer vêtue d’un peignoir et de pantoufles, et utilisant un déambulateur pour se tenir debout pendant que la police fouille sa maison.

Mme Meyer utilise son appareil Amazon Alexa pour essayer d’appeler son fils avant de tourner son attention vers les six policiers présents dans la pièce.

« Sortez de chez moi, je ne veux pas de vous chez moi », dit-elle. « Ne touche à rien de tout ça. C’est ma maison. »

« Est-ce que ta mère ne t’aimait pas ? » Mme Meyer demande à un policier. « Écartez-vous de mon chemin, je veux voir ce qu’ils font. Que faites-vous ? Ce sont des papiers personnels. »

Le Marion County Record, propriété de la famille Meyer, a déclaré que la vidéo commençait une heure et demie après l’arrivée de la police au domicile et se terminait lorsque les policiers auraient déconnecté Internet.

Le même jour, les bureaux du journal et le domicile d’une conseillère municipale ont été perquisitionnés après qu’un restaurateur local ait affirmé que la publication avait accédé illégalement à des informations la concernant.

Un procureur a déclaré plus tard qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour justifier les perquisitions et le retrait d’appareils électroniques – notamment d’un téléphone portable et d’ordinateurs – de la maison. Les appareils ont été restitués le 16 août.

Dans un communiqué publié la semaine dernière, le journal a déclaré que Mme Meyer était « stressée au-delà de ses limites et submergée par des heures de choc et de chagrin » après les perquisitions.

Le Marion County Record a également rapporté que le rapport du coroner « énumère la colère et l’anxiété » [Mrs Meyer] vécue comme une cause contributive à sa mort ».

Le journal envisage de porter plainte pour ces raids. Pendant ce temps, le Bureau d’Investigations du Kansas continue d’examiner les actions de la publication.