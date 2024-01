Kansas State 4e du Top 25 féminin, Caroline du Sud toujours n°1

L’État du Kansas a son meilleur classement en 21 ans après que les Wildcats se soient hissés au quatrième rang dans le sondage de basket-ball féminin de l’Associated Press lundi.

Les Wildcats, qui ont grimpé de trois places, ont été classés aussi haut pour la dernière fois en 2003. Ils ont une confrontation clé dans la conférence Big 12 lundi soir au n°13 de Baylor. Il manque à Kansas State le centre vedette Ayoka Lee, absent pendant quelques semaines en raison d’une blessure à la cheville.

Équipe Enregistrer 1. Caroline du Sud (36) 17-0 2. UCLA 15-1 3. Colorado 16-2 4. État du Kansas 18-1 5. Iowa 18-2 6. Stanford 17-2 7. État NC 16-2 8. UConn 16-3 9. LSU 18-2 10.Texas 18-2 11. USC 13-3 12. État de l’Ohio 15-3 13. Baylor 15-2 14. Indiana 16-2 15. Notre-Dame 14-3 16. Utah 13-5 17. Gonzague 18-2 18. Louisville 16-3 19. Virginie Tech 14-4 20. Caroline du Nord 14-17 21. Creighton 14-3 22. Syracuse 16-2 23. État de Floride 14-6 24. Virginie occidentale 16-2 25. État de l’Oregon 15-3

La Caroline du Sud est restée le choix unanime au premier rang du sondage, recevant les 35 votes d’un panel médiatique national. Les Gamecocks ont remporté des victoires faciles Kentucky et Texas A&M. L’équipe de l’entraîneur Dawn Staley s’affrontera au n°9 LSU jeudi soir.

Il y a eu quelques changements dans le top 10 cette semaine, l’UCLA remontant au n°2 après battre le Colorado sur la route. Les Bruins jouent au n°16 de l’Utah lundi soir.

Les Buffaloes sont restés à la troisième place, grâce à un gagner alors-Non. 6 USCqui est tombé au 11ème rang après également perdre contre l’Utah.

L’Iowa est tombé à la cinquième place après tombant en prolongation contre l’Ohio State. La garde vedette des Hawkeyes, Caitlin Clark, a eu un moment effrayant après le match lorsqu’elle a été accidentellement heurté par un fan qui prenait d’assaut le tribunal pour célébrer. Clark a dit qu’elle allait bien.

Les Buckeyes ont grimpé de six places au 12e rang.

Le n°6 Stanford, NC State et UConn ont suivi les Hawkeyes.

BONJOUR ET AU REVOIR: Syracuse (22), la Virginie occidentale (24) et l’État de l’Oregon (25) sont entrés dans le classement cette semaine ; Iowa State, Marquette et UNLV ont abandonné.

1 203 ET COMPTANT : L’entraîneur de Stanford, Tara VanDerveer, est devenu l’entraîneur le plus gagnant du basket-ball universitaire majeur, dépassant dimanche l’ancien entraîneur masculin de Duke, Mike Krzyzewski. quand le Cardinal a battu l’État de l’Oregon.

FERMER COURSE ACC : Six équipes sont en perte les unes contre les autres en tête du classement de l’ACC, avec Syracuse et la Caroline du Nord à 6-1. Louisville a une fiche de 5-1. Notre Dame, Virginia Tech et NC State ont tous deux défaites.

L’État de Floride, qui a perdu huit places au 23e rang, a subi une défaite la semaine dernière avant de s’incliner contre Syracuse et Virginia.