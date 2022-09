KANSAS CITY, Mo. (AP) – Le candidat républicain au poste de procureur général du Kansas a démissionné vendredi du conseil d’administration d’un groupe à but non lucratif accusé d’avoir fraudé des personnes qui croyaient faire un don pour aider à construire un mur à la frontière sud des États-Unis.

Kris Kobach a démissionné du conseil d’administration et de son poste d’avocat général de WeBuildTheWall, Inc., a rapporté le Kansas City Star.

Kobach, ancien secrétaire d’État du Kansas, s’est bâti une réputation nationale en préconisant des politiques d’immigration strictes et en remettant en question l’intégrité des élections. Il a été vice-président de la commission de l’ancien président Donald Trump sur la fraude électorale.

La société et Steve Bannon, un allié de longue date de Trump, ont été inculpés jeudi à New York pour des allégations de blanchiment d’argent, de complot et de fraude en lien avec la campagne de financement.

Kobach, qui n’a pas été accusé d’actes répréhensibles dans cette affaire, a déclaré qu’il ne pensait pas être en danger sur le plan juridique.

Mercredi soir, avant que l’acte d’accusation ne soit levé, Kobach a déclaré qu’il était toujours avec l’organisation pour l’aider à fermer légalement. Sa campagne a déclaré qu’il avait démissionné du conseil d’administration après que The Star ait posé des questions sur son implication continue.

Le sénateur d’État JR Claeys, un républicain de Salina et porte-parole de la campagne de Kobach, a déclaré vendredi qu’une société à but non lucratif pourrait être fermée même si une affaire était en cours contre elle.

Bannon et l’organisation ont été accusés d’avoir transféré des centaines de milliers de dollars à des entités tierces et de les avoir utilisés pour acheminer des paiements vers deux autres personnes impliquées dans le stratagème.

L’organisation et Bannon ont plaidé non coupables.

Bannon a été gracié par Trump après avoir été inculpé pour des accusations fédérales similaires, mais cela n’affecte pas les accusations au niveau de l’État.

The Associated Press