Le principal rédacteur en chef du Kansas City Star s’est excusé lundi pour le journal ayant «privé de leurs droits, ignoré et méprisé des générations de citoyens noirs du Kansas».

Mike Fannin, qui travaille chez The Star depuis 1997 et en est le rédacteur en chef depuis 2008, a écrit dans une lettre aux lecteurs intitulée « la vérité en noir et blanc » que le Star avait « privé toute une communauté d’opportunités, de dignité et de justice. et reconnaissance. «

Fannin a déclaré que la mort de George Floyd à Minneapolis en mai, l’éruption ultérieure de manifestations nationales pour la justice raciale et une suggestion de la journaliste Mará Rose Williams ont déclenché une enquête sur la couverture de la race par le Star et de la communauté noire en particulier, qui remonte à sa fondation en 1880.

Les journalistes ont examiné des milliers de pages d’histoires archivées et ont comparé la couverture du Star à la manière dont les événements étaient rapportés dans la presse noire. Fannin a déclaré que l’équipe s’est entretenue avec ceux qui ont vécu les événements, les journalistes et rédacteurs en chef à la retraite, ainsi que les universitaires et les dirigeants communautaires pour produire un dossier en six parties et « un examen honnête de notre propre passé ».

«Les journalistes étaient souvent écœurés par ce qu’ils trouvaient», écrit-il.

Fannin a décrit comment les Noirs étaient décrits comme des «criminels vivant dans un monde chargé de crimes» et ignoré les histoires de familles noires dont les maisons ont été bombardées. Le journal n’a pas couvert les icônes culturelles noires telles que le musicien de jazz influent Charlie « Bird » Parker jusqu’à sa mort, « et même alors, son nom a été mal orthographié et son âge était faux. »

Le Star n’a pas rendu compte de la croissance des mouvements de défense des droits civiques et de la lutte contre la déségrégation et a continué à le faire alors même que le personnel se diversifiait dans les années 1960.

Pourtant, Fannin a déclaré que des progrès étaient en cours, citant des travaux récents sur les communautés de couleur et le mouvement Black Lives Matter et l’embauche récente d’un éditeur pour se concentrer sur les questions de race et d’équité. Le maire de Kansas City, Quinton Lucas, a qualifié la série de « pas positif ».

«Maintenant, j’espère que mes amis du journal télévisé local feront de même», a-t-il déclaré. sur Twitter.

Un mouvement similaire a été fait par le Los Angeles Times en septembre lorsque le comité de rédaction s’est excusé pour «l’histoire du racisme» du journal. Dans une lettre aux lecteurs, l’éditeur Patrick Soon-Shiong a déclaré que le Times «avait ignoré de larges pans de la ville et de sa population diversifiée, ou les avait couverts de manière unidimensionnelle, parfois raciste».

L’annonceur de Montgomery (Alabama) en 2018 s’est excusé pour des décennies «honteuses» de couverture des lynchages, et le magazine National Geographic s’est excusé la même année pour sa couverture raciste passée.

