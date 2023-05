Kansas City se déclare ville sanctuaire LGBTQ+

KANSAS CITY, Mo. (AP) – Les responsables de la plus grande ville du Missouri ont approuvé jeudi une résolution pour la déclarer sanctuaire pour les personnes recherchant ou fournissant des soins affirmant le genre, défiant les législateurs de l’État qui ont voté un jour plus tôt pour interdire ces soins aux mineurs et les restreindre pour certains adultes.

Le maire démocrate Quinton Lucas a salué le vote de 12 contre 1, affirmant que la ville s’engage à être un «lieu accueillant, inclusif et sûr pour tous, y compris notre communauté transgenre et LGBTQ +».

Le nouveau statut de sanctuaire de Kansas City la distingue en tant que ville à tendance démocrate dans un État avec un gouverneur républicain et une législature contrôlée par le GOP. Des actions similaires ont été prises dans des villes qui s’opposent aux actions de l’État visant à restreindre les droits des personnes transgenres, comme à Austin, au Texas.

Le gouverneur du GOP, Mike Parson, devrait promulguer l’interdiction des soins affirmant le genre, rejoignant au moins 16 autres États qui ont promulgué des lois similaires restreignant ou interdisant ces soins aux mineurs.

La résolution intervient également alors qu’un juge examine une proposition de règle d’urgence du procureur général de l’État républicain Andrew Bailey qui obligerait les adultes et les enfants à suivre plus d’un an de thérapie – et à remplir d’autres exigences avant de pouvoir recevoir un traitement d’affirmation de genre.

Un comité a signé mercredi la résolution, qui stipule que la ville ne poursuivra ni n’amendera aucune personne ou organisation qui recherche, fournit, reçoit ou aide quelqu’un à recevoir des soins d’affirmation de genre tels que les bloqueurs de puberté, les hormones ou la chirurgie.

Il indique également que si l’État adopte une loi ou une résolution qui impose des sanctions pénales ou civiles, des amendes ou des sanctions professionnelles dans de tels cas, le personnel de la plus grande ville du Missouri fera de l’application de ces exigences « sa priorité la plus basse ».

Les législateurs républicains des États des États-Unis qui ont attaqué les soins affirmant le genre dans le cadre d’un effort plus large pour faire reculer les droits LGBTQ + ont fait valoir qu’ils protégeaient les enfants des décisions qu’ils pourraient regretter plus tard. Mais les soins d’affirmation de genre pour les mineurs sont disponibles aux États-Unis depuis plus d’une décennie et sont approuvés par les principales associations médicales.

« Il s’agit d’une première étape importante dans l’engagement de Kansas City envers les personnes trans et non binaires », a déclaré Merrique Jenson, fondatrice de Transformations KC, dans une déclaration écrite après le vote. « J’ai hâte que les dirigeants trans et Kansas City travaillent ensemble pour remédier aux disparités en matière de santé dans nos communautés et trouver des moyens d’avoir un financement et des programmes durables pour atteindre toutes les personnes trans. »

