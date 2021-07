Kansas City QB Patrick Mahomes achète une participation dans le club de MLS Sporting Kansas City

KANSAS CITY – Patrick Mahomes a ajouté à la collection de franchises sportives dans lesquelles il a une participation en achetant dans le groupe de propriété du club MLS Sporting Kansas City.

« Je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité de rejoindre l’équipe de propriétaires du Sporting Kansas City et de renforcer mes liens avec les fans et la ville que j’aime », a déclaré Mahomes. « Le sport est un club axé sur la communauté et je suis ravi de continuer à soutenir la croissance du football à Kansas City. »

Le principal propriétaire du Sporting Kansas City, Cliff Illig, a déclaré : « Patrick est un formidable ambassadeur de Kansas City et nous sommes ravis de l’accueillir au sein du groupe de propriétaires du Sporting Club. En plus d’atteindre l’excellence sur le terrain, il est profondément engagé à redonner à la communauté et à l’élévation du sport du soccer. Patrick est également habitué à cultiver une culture gagnante, et nous sommes impatients de disputer les championnats au Children’s Mercy Park dans le futur.

Mahomes a acheté l’année dernière dans le groupe de propriété des Royals de Kansas City. Sa fiancée, Brittany Matthews, est copropriétaire de la franchise de la National Women’s Soccer League de Kansas City.