Kansas City est amoureux – même si Taylor Swift et Travis Kelce ne le sont pas

KANSAS CITY, Missouri — Une nouvelle relation est passionnante. Cela peut vous donner l’impression d’être des papillons, et parfois c’est la seule chose dont vous pouvez parler – il suffit de demander à Kansas City.

Quelques jours après que Taylor Swift ait encouragé Travis Kelce lors de la dernière victoire à domicile des Chiefs, de nombreuses personnes dans la ville sont toujours en effervescence. (Bien sûr, une grande partie d’Internet l’est toujours aussi.)

Swift, 33 ans, semble apporter une vague d’enthousiasme et de ferveur partout où elle va, et elle peut aussi être une aubaine pour l’économie. Bienvenue chez KC, il vous attend.

La propriétaire d’entreprise de Kansas City, Elle Steadman, a déclaré que dès que Swift est apparue au stade Arrowhead dimanche, ses clients étaient prêts pour des t-shirts et des sweat-shirts mettant en vedette le couple potentiel.

Elle s’est donc mise au travail, concevant six looks et prenant des précommandes.

« Les gens ont l’impression que c’est la plus grande chose qui puisse arriver à Kansas City », a déclaré Steadman. « Ça a été un véritable tourbillon, tellement excitant et amusant. »

Ce n’est pas la première fois que Swift contribue à augmenter les ventes de sa boutique, qui vend des équipements conçus localement célébrant les équipes KC ainsi que des robes et des accessoires. Steadman a déclaré que les affaires de Pink Dinosaur ont repris cet été lorsque la tournée Eras de Swift s’est arrêtée à Kansas City et que les fans sont venus chercher des tenues de concert – mais le couplage Kelce-Swift a été encore plus grand. « C’est comme si le Super Bowl arrivait tôt », a-t-elle déclaré.

Pour Steadman, qui était présent au match de dimanche mais n’a pas aperçu Swift, même si la relation ne dure pas, « ce moment mérite d’être sur un maillot ».

Même si elle s’est précipitée à l’imprimerie pour sortir les dessins dès que possible en cas d’éventuelle rupture, Steadman pense que cette relation tiendra la distance. « C’est la réalité : je vois un mariage dans le futur. »

En attendant, dit-elle, c’est une bonne chose de penser que le jumelage fait partie de son travail.

« Mes amis et moi disons que nous devons recentrer nos vies, car Taylor et Travis sont tout ce à quoi nous pouvons penser. »

Kelce porte le 87, un numéro Swift présenté dans l’une de ses premières paroles de chanson ; cela a peut-être suffi à faire augmenter les ventes de maillots.

Ses ventes de maillots ont grimpé de 400 % en une journée sur le réseau de sites Fanatics, y compris NFLShop.com, selon le partenaire commercial de la NFL.

Les produits dérivés du double champion du Super Bowl sont devenus l’un des joueurs les plus vendus de la ligue, surpassant son vénéré quart-arrière Patrick Mahomes, qui a déclaré mercredi avoir rencontré Swift mais souhaitait que les deux aient un peu d’espace et d’intimité.

Même la simple rumeur selon laquelle Swift fréquenterait un endroit local de la région attire des foules importantes. Lundi, des rumeurs selon lesquelles Swift se trouvait à Free State Brewing Co. ont fait leur chemin à travers la vigne.

La brasserie artisanale, située à Lawrence, Kansas, à environ 50 miles à l’ouest d’Arrowhead, a publié une vidéo sur Instagram de la frénésie à l’extérieur alors que les fans et les spectateurs curieux faisaient la queue dehors sur Mass. Street juste pour avoir un aperçu potentiel de la pop star, qui Je n’ai pas vraiment fait de visite à l’intérieur.

Il convient de noter que Swift n’est pas étrangère à Lawrence, puisque son amie de longue date Abigail Anderson a fréquenté l’Université du Kansas. En fait, Swift dit une fois à Oprah Winfrey que son jour de congé idéal serait une visite à Lawrence pour voir Anderson.

« C’est cette petite ville universitaire, et c’est plutôt amusant parce qu’on s’interroge toujours sur le chemin que l’on n’a pas emprunté », a déclaré Swift en 2009. « Et le chemin que je n’ai pas emprunté était d’aller à l’université. »

Selon une source proche du chanteur, Kelce et Swift commencent à se connaître et à sortir ensemble. Même le maire de Kansas City, Missouri, Quinton Lucas, semble les soutenirou du moins pour que Swift passe plus de temps dans la région.

Kelce a parlé de la décision « audacieuse » de Swift de venir au match dans l’épisode de New Heights de mercredi, un podcast qu’il co-anime avec son frère Jason, qui est un centre pour les Eagles de Philadelphie. L’ailier rapproché a dit à son frère que tout le monde avait des choses gentilles à dire à propos de Swift, qui regardait le match dans une suite avec leur mère.

« Pour voir les bosses au ralenti sur la poitrine, pour voir les high-fives avec maman, pour voir comment, vous savez, le royaume des Chiefs était tout excité qu’elle soit là », a-t-il déclaré. « C’était absolument hystérique, c’était définitivement un match dont je me souviendrai, c’est sûr. Ensuite, nous avons simplement glissé dans la voiture de fuite à la fin. »

Kelce a ajouté qu’il ne parlerait plus publiquement de Swift.

« Je pense que ce qui est réel, c’est qu’il s’agit de ma vie personnelle et je veux respecter nos deux vies », a déclaré Kelce.

Une chose est sûre à propos de Taylor Swift : elle a un sourire qui a illuminé toute la ville.

Jamie Knodel a rapporté de Kansas City, Missouri. Doha Madani a rapporté depuis New York.