Kansas City Chiefs contre Detroit Lions Prédiction, cotes, choix

En 17 matchs l’an dernier, Jared Goff a accumulé 4 438 verges par la passe (sixième meilleur de la NFL) tout en lançant 29 passes de touché (cinquième de la NFL) et sept INT, se connectant sur 65,1 % de ses passes.

Amon-Ra St. Brown a dressé une feuille de statistiques pour 2022 qui comprenait 106 réceptions (septième dans la NFL) pour 1 161 verges et six touchés en réception en 16 matchs. Il était au bout de 146 cibles et a réalisé une moyenne de 6,6 attrapés.