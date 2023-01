Kansas City bat les Bengals dans les dernières secondes pour le titre AFC, affrontera les Eagles au Super Bowl LVII

Patrick Mahomes a été contraint de compter sur sa cheville droite gravement foulée plutôt que sur son bras droit fort lorsque Kansas City conduisait désespérément avec une chance de remporter le championnat de l’AFC.

Le quart-arrière tout professionnel, manquant trois receveurs larges à cause de blessures et s’est battu, a décollé sur un troisième jeu près du milieu de terrain dans un autre match avec les Bengals de Cincinnati. Mahomes s’est efforcé d’atteindre la marque dont il avait besoin et se dirigeait hors des limites quand il a senti les mains de Joseph Ossai l’envoyer s’étaler sur le banc.

La course folle, couplée à la pénalité de 15 mètres pour un coup sûr tardif, était tout ce dont Kansas City avait besoin.

Harrison Butker a marché avec confiance sur le terrain, a envoyé un coup de pied de 45 mètres dans un vent froid et en rafales au-dessus de la barre transversale avec trois secondes à faire, et a remis Kansas City dans le Super Bowl pour la troisième fois en quatre ans avec un 23-20 à domicile. la victoire.

“Je ne pense pas que nous ayons de cigares”, a déclaré Mahomes avec un sourire, “mais nous serons prêts à participer au Super Bowl.”

C’était une justification pour les champions de l’AFC West, qui avaient perdu trois matchs de suite contre leurs nouveaux ennemis, dont une défaite de trois points en prolongation contre Cincinnati lors du match pour le titre de conférence de l’an dernier. Toutes ces défaites ont été de trois points.

Maintenant, Kansas City revient au grand jeu.

BUTKER DONNE LA DIRECTION AUX @CHIEFS. #CINvsKC pic.twitter.com/VOeIUlSRwI —@NFL

L’ancienne équipe de l’entraîneur Andy Reid, les Eagles, les attend lors du premier affrontement des quarts noirs dans le Super Bowl avec Mahomes et Jalen Hurts de Philadelphie. Il comportera également une confrontation frère contre frère entre l’ailier serré de Kansas City Travis Kelce et le centre de Philadelphie Jason Kelce.

“Je les ai regardés toute l’année”, a déclaré Mahomes. “Ce sera un grand défi pour nous. Mais je vais d’abord fêter ça.”

Mahomes, qui s’est blessé à la cheville contre Jacksonville lors de la ronde divisionnaire, a lancé pour 326 verges et deux touchés, même s’il manquait trois de ses receveurs larges pour blessures à la fin. Marquez Valdes-Scantling a mené avec 116 verges et un touché, tandis que Travis Kelce – mauvais dos et tout – a réussi sept attrapés pour 78 verges et un score.

“C’est un groupe difficile. Je suis de tout cœur avec eux, mec, ce sont des durs à cuire”, a déclaré Reid. “Ils ont travaillé si dur cette semaine. Pat et Kelce ont tous les deux été un peu énervés. Ils ont poussé jusqu’au bout et de grandes choses se sont produites.”

L’entraîneur-chef de Kansas City, Andy Reid, détient le trophée Lamar Hunt après avoir remporté le titre AFC dimanche soir. (Kevin C. Cox/Getty Images)

Kansas City a également réussi à faire taire les Bengals, dont certains avaient pris l’habitude d’appeler leur domicile “Burrowhead” pour Joe Burrow, qui n’avait jamais perdu contre Kansas City. Même le maire de Cincinnati, Aftab Pureval, a commencé à parler de déchets.

“J’ai des mots sages pour ce maire de Cincinnati”, a déclaré Kelce. “Connais ton rôle et ferme ta gueule, espèce de jabroni !”

Burrow, qui a été limogé cinq fois et bancal à la fin, a terminé avec 270 verges par la passe pour aller avec un touché et deux interceptions pour les Bengals. Tee Higgins a réussi six attrapés pour 83 verges et le score.

Kansas City a pu faire tôt ce que les Bills de Buffalo n’ont pas pu faire lors de la ronde divisionnaire de la semaine dernière: ils ont foulé aux pieds une ligne offensive des Bengals en difficulté, manquant deux partants sur blessure et un autre gêné par une douleur au genou.

Les Eagles dépassent les 49ers

Jalen Hurts peut diriger un singalong aussi bien qu’il peut orchestrer le genre de campagnes de notation punitives qui ont envoyé les Eagles dans le Super Bowl.

À la fin d’un autre triomphe, Hurts se tenait sur la scène sur le terrain – alors que ses coéquipiers des Eagles passaient autour du trophée du championnat NFC – et agrippait un microphone devant ce qui était soudainement le plus grand karaoké de Philadelphie. Son interprétation de la chanson de combat d’équipe était un peu fausse.

Hurts ne chante peut-être pas aussi bien qu’il peut marquer, mais ce fut un autre moment mémorable dans une saison pleine d’eux. Et les Eagles ne croient pas qu’ils en ont encore fini.

“Nous avons de nouveaux moments”, a déclaré Hurts. “Nouveaux moments et nouveaux temps.”

Hurts a eu l’un des quatre touchés au sol de Philadelphie et les Eagles ont grimpé dans le Super Bowl, forçant les deux quarts-arrière de San Francisco à se retirer du match avec des blessures et battant les 49ers blessés 31-7 lors du match de championnat NFC dimanche.

Les Eagles, qui ont remporté le Super Bowl il y a cinq ans avec un entraîneur et un quart-arrière différents, tenteront de récidiver derrière le formidable duo de Hurts et de l’entraîneur Nick Sirianni.

“Nous pouvons le faire parce que nous l’avons fait mieux que quiconque dans le NFC cette année”, a déclaré Sirianni.

Hurts a eu un match modeste selon ses normes après une saison au cours de laquelle il a été finaliste pour MVP. Il a réussi 15 passes sur 25 pour 121 verges et a couru pour 39, passant à 16-1 en tant que partant cette saison. Les Eagles (16-3) ont perdu deux matchs qu’il a ratés en raison d’une entorse à l’épaule droite.

Hurts était assis seul à son casier vêtu de violet et il a pris quelques bouffées de cigare pendant que les Eagles célébraient autour de lui. Il a compris qu’il y avait encore un match à gagner.

“Je n’ai jamais su jusqu’où nous irions”, a déclaré Hurts, “mais je n’ai jamais dit que cela ne pouvait pas être fait.”

Le plaqueur défensif des Eagles Fletcher Cox, deuxième à partir de la gauche, hisse le trophée George Halas alors que le quart-arrière Jalen Hurts, au milieu, chante dans un microphone après une victoire 31-7 contre les 49ers lors du match de championnat NFC dimanche à Philadelphie. (Seth Wenig/Associated Press)

Miles Sanders a couru pour deux touchés et le secondeur Haason Reddick a réussi le coup sûr qui a forcé le quart-arrière recrue des 49ers Brock Purdy à se retirer du match en raison d’une blessure au coude. Reddick a également récupéré un échappé du remplaçant de Purdy, Josh Johnson, qui a ensuite subi une commotion cérébrale.

Cela a forcé Purdy à revenir dans le match, mais sa blessure a clairement été un facteur car les 49ers ont pratiquement abandonné le jeu de passes, même s’ils étaient à la traîne par plusieurs scores. Purdy a déclaré qu’il était incapable de lancer le ballon à plus de 10 mètres après s’être blessé au coude.

La malchance de San Francisco au poste de quart-arrière était finalement trop difficile à surmonter à la fin de sa séquence de 12 victoires consécutives. Les Niners (15-5) ont perdu Trey Lance et Jimmy Garoppolo à la suite de blessures de fin de saison, et Purdy – le dernier choix du repêchage d’avril – a perdu en tant que partant pour la première fois.

La police de Philadelphie a graissé la circulation et les lampadaires dans ce qui s’est à nouveau avéré être une vaine tentative de ralentir les réjouissances d’après-match. La ville a maintenant ses oiseaux bien-aimés dans le Super Bowl trois mois seulement après que les Phillies de Philadelphie ont atteint les World Series.

“Quand vous entrez dans notre intérieur [practice facility]il y a toujours cette image dans la partie arrière du match de championnat NFC 2017, et c’est juste l’électricité du stade”, a déclaré Sirianni, qui a été embauché il y a deux ans pour remplacer l’entraîneur vainqueur du Super Bowl des Eagles, Doug Pederson. “Nous sommes impatients d’avoir une autre photo là-haut de ce moment spécial que nous avons eu.”

Le jeu s’est désintégré dans les dernières minutes et K’Von Wallace de Philadelphie et Trent Williams de San Francisco ont été expulsés pour leurs rôles dans une bagarre. Williams a tiré Wallace par derrière et l’a plaqué au sol.

Le moment n’a semblé qu’agacer encore plus les fans des Eagles, car ils ont rapidement agité leurs serviettes vertes et se sont déchaînés alors que des confettis flottaient autour d’eux.

“Nous avons encore un match pour le reste de nos vies”, a déclaré Sanders.

Le Super Bowl aura lieu le 12 février à Glendale, en Arizona.