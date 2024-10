Kansas City abritera bientôt le premier musée du barbecue au monde

La région de Kansas City n’est pas la seule région sérieuse pour le barbecue aux États-Unis : Memphis, le Texas et les Carolines peuvent tous revendiquer de manière plausible cette réputation.

Mais KC abrite le Temple de la renommée du barbecue et le Série mondiale de barbecue. Et bientôt, il ajoutera un cran supplémentaire à sa ceinture de barbecue.

Le Museum of BBQ, qui présentera des expositions interactives centrées sur le barbecue, prévoit une première au printemps dans les magasins Crown Center.

«Le barbecue est un régal pour vos sens», a déclaré le fondateur Jonathan Bender. « Ici, dans l’une des capitales mondiales du barbecue, nous créons un lieu où vous pourrez vous immerger dans les histoires du barbecue. »

Bender est un écrivain et éditeur de longue date sur la cuisine locale. Il a travaillé pour The Pitch et KCPT et est l’auteur de livres “Biscuits et bière” et “Bouillon, bouillon et bol.” Il a également été juge certifié pour l’American Royal World Series of Barbecue et a réalisé un documentaire sur les extrémités brûlées de Kansas City intitulé « Légende brûlée ».

Pour le musée, Bender s’associe à Alex Pope, le chef et propriétaire de la boucherie Cochon local. Ils ont loué un espace au deuxième étage du Crown Center qui était autrefois occupé par Function Junction, qui fermé plus tôt cette année.

Selon un communiqué, les visiteurs du musée suivront deux parcours de narration : premièrement, ils découvriront les éléments du barbecue (viande, sauces, bois, feu, fumée et sauce) et comment les maîtres des stands abordent les différentes coupes de viande. L’exposition explore ensuite les différentes régions américaines du barbecue – y compris, bien sûr, Kansas City – et comment chaque lieu a créé ses styles et traditions distincts.

Également au musée : une boutique de cadeaux qui vend des sauces, des chapeaux, des tabliers, des chemises et d’autres produits sur le thème du barbecue, ainsi qu’un « fosse aux haricots » – une piscine à balles de type McDonald’s où les enfants peuvent jouer dans un pot surdimensionné rempli de « haricots grillés. »

« La salle comportera des illustrations de haricots personnalisées et de nombreux jeux de mots sur les haricots », a déclaré Bender.

Les projets d’un musée du barbecue remontent à au moins au début des années 2000lorsque l’American Barbecue Hall of Fame and Museum a proposé l’idée. Le groupe basé à Kansas City a eu du mal à obtenir des financements et le musée n’a jamais vu le jour. En 2018, le centre d’histoire d’Atlanta a accueilli « La nation du barbecue » une exposition consacrée à l’histoire et à la culture du barbecue américain. Mais ce n’était qu’un spectacle temporaire, disparu en un an.

L’ajout du Museum of BBQ s’ajoutera à un portefeuille déjà dense d’attractions familiales au Crown Center et à proximité, notamment l’aquarium Sea Life, Legoland, le théâtre Coterie, Science City et le musée et mémorial national de la Première Guerre mondiale.

« Nous pensons que l’attrait généralisé du barbecue fera de ce musée unique une destination pour les visiteurs locaux et nationaux », a déclaré Stacey Paine, présidente de Crown Center Redevelopment Corporation.

« Ce (sera) un endroit où le barbecue prend vie », a déclaré Bender. « Nous voulons que vous jouiez, appreniez et repartiez avec une appréciation de la joie et de la communauté qui font partie de la culture du barbecue. »

Restez à l’écoute sur muséedubbq.co pour des mises à jour sur l’ouverture du musée.