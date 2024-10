Kansas, Alabama et UConn en tête du sondage AP Top 25 sur le basket-ball masculin de pré-saison : points à retenir

Par Brendan Marks, Justin Williams et Mark Cooper

Pour la deuxième saison consécutive, le Kansas débutera l’année en tant qu’équipe n°1 du basketball universitaire masculin. Cette fois, les Jayhawks espèrent y rester.

Le Kansas a reçu lundi 30 des 60 votes de première place pour être en tête du Top 25 de pré-saison de l’AP, le plaçant de peu devant le n ° 2 de l’Alabama (14 votes de première place) et le double champion en titre du Connecticut, classé troisième. Les Huskies ont reçu 11 votes de première place.

Houston (quatre votes pour la première place) et l’État de l’Iowa complètent le top cinq. Gonzaga, qui a reçu un vote pour la première place, a terminé sixième, suivi de Duke, Baylor, de Caroline du Nord et de l’Arizona.

Le Kansas, qui a obtenu une fiche de 23-11 et perdu au deuxième tour du tournoi NCAA la saison dernière, renvoie trois partants – Hunter Dickinson, KJ Adams Jr. et Dajuan Harris Jr. – et a ajouté une litanie de transferts, dont l’ancien gardien du Wisconsin AJ Storr. , l’ancien garde de l’Alabama Rylan Griffen et l’ancien garde de l’État du Dakota du Sud Zeke Mayo, le joueur de l’année de la Summit League. C’est la 13e année consécutive que le programme de Bill Self débute la saison dans le top 10, et la cinquième fois dans l’histoire de KU qu’il ouvrira la saison n°1. Les Jayhawks ne suivent que la Caroline du Nord (10), Duke (neuf) et UCLA (huit) pour le plus grand nombre depuis le début du classement de pré-saison en 1962.

Cinq équipes du Big 12 se sont classées dans le top 10. La SEC a mené toutes les conférences avec neuf équipes dans le Top 25.

Top 25 masculin AP pré-saison RANG ÉQUIPE CONFÉRENCE 1 Grand 12 2 SECONDE 3 Grand Est 4 Grand 12 5 Grand 12 6 Côte Ouest 7 ACC 8 Grand 12 9 ACC 10 Grand 12 11 SECONDE 12 SECONDE 13 SECONDE 14 Grand Dix 15 Grand Est 16 SECONDE 17 Grand Dix 18 Grand Est 19 SECONDE 20 Grand 12 21 SECONDE 22 Grand Dix 23 SECONDE 24 SECONDE 25 Grand Dix

Autres ayant reçu des votes : Illinois 92, St. John’s 91, Xavier 73, Texas Tech 58, Wake Forest 37, Kansas St 30, Michigan State 29, Ohio State 29, Michigan 19, BYU 14, Oregon 12, McNeese State 11, Miami 11. , Boise St. 9, Saint Louis 9, Clemson 9, Providence 9, État du Mississippi 6, VCU 6, Wisconsin 5, Saint Mary’s 5, Louisville 4, UAB 4, Arkansas Little Rock 3, Grand Canyon 3, État de l’Arizona 2, San État de Diego 2, Princeton 2, High Point 1, Maryland 1.

Pourquoi le Kansas est n°1

Un certain nombre d’équipes ont des arguments raisonnables pour être n°1. L’Alabama – fraîchement sorti de sa première apparition au Final Four dans l’histoire du programme – renvoie le garde All-American Mark Sears et a ajouté la deuxième classe de recrutement de lycée du pays. Houston a remporté 30 matchs ou plus trois années de suite, et tandis que le meneur Jamal Shead rejoint la NBA, le retour des attaquants Joseph Tugler et Terrance Arceneaux devrait une fois de plus faire des Cougars l’une des équipes les plus profondes d’Amérique. Ensuite, il y a Gonzaga, qui renvoie quatre des cinq partants de l’équipe Sweet 16 de la saison dernière, tout en ajoutant plusieurs nouveaux contributeurs via le portail de transfert.

Mais en fin de compte, il est difficile de négliger la collection de talents du Kansas, c’est pourquoi les Jayhawks sont un numéro 1 méritant de la pré-saison. Self renvoie non seulement un trio de partants testés à Adams, Harris et Dickinson, mais est allé lourd dans le portail de transfert ce au printemps également, décrochant l’une des meilleures classes de transfert du pays. Griffen, l’ancien ailier de l’Alabama, a tiré 39,2 pour cent à 3 points la saison dernière et sera un ajout bienvenu en 3 et D sur le périmètre, en particulier aux côtés des non-tireurs relatifs d’Adams et Harris. Il était numéro 7 en L’AthlétismeClassement du portail de transfert. Storr – qui a mené le Wisconsin en termes de score la saison dernière – arrive comme un autre élément clé du périmètre et devrait permettre à Self un niveau de polyvalence d’alignement qu’il n’a pas eu au cours des deux dernières saisons. Ensuite, il y a Mayo, dont le tir en traction sera une aubaine pour une équipe qui a parfois eu du mal à marquer un panier l’année dernière.

Ajoutez à cela deux des 50 meilleurs étudiants de première année, et Self a une autre formation apparemment conçue pour tenir la distance. — Brendan Marks, rédacteur

L’offre d’UConn pour une tourbe 3 commence au n°3



UConn ouvrira la saison au troisième rang. L’année dernière, les Huskies ont terminé sixièmes en pré-saison. (Jamie Squire/Getty Images)

Dan Hurley et le Connecticut tenteront de faire quelque chose qu’aucun programme de basket-ball universitaire masculin n’a fait depuis la dynastie UCLA de John Wooden : remporter trois titres nationaux consécutifs.

Les Huskies ont renvoyé plusieurs pièces clés la saison dernière de la première équipe championne de Hurley en 2022-23, mais ce n’est pas le cas cette année. Quatre des cinq titulaires sont partis, et le seul survivant – l’ailier junior en chemise rouge Alex Karaban, qui est potentiellement devenu un choix de premier tour du repêchage de la NBA pour retourner à l’université – devra assumer un rôle beaucoup plus important. Pourtant : l’équipe de Hurley a plus que mérité le bénéfice du doute, c’est pourquoi UConn ouvre l’année dans le top trois.

Outre Karaban, UConn compte trois autres joueurs en rotation cette saison – les gardes Hassan Diarra et Solomon Ball, ainsi que le centre Samson Johnson – qui se disputeront un temps de jeu majeur. Mais si les Huskies veulent raisonnablement se battre pour un troisième titre consécutif, Hurley aura besoin des contributions démesurées du transfert de Saint Mary’s Aidan Mahaney et de l’étudiant de première année cinq étoiles Liam McNeeley, sans doute ses deux meilleurs ajouts cette intersaison. Nous en saurons beaucoup sur UConn et ses chances relatives de tripler au moment où la conférence commencera; les Huskies font partie d’un peloton empilé de Maui Invitational comprenant quatre des 11 meilleures équipes du pays, puis affrontent le Texas, Baylor et Gonzaga d’affilée à la mi-décembre. — Marques

Le Big 12 domine le top 10

Il y a beaucoup de saveur Big 12 en tête du sondage. La conférence compte trois des cinq premiers et la moitié du top 10 avec le Kansas, Houston, l’Iowa State, Baylor et l’Arizona. La sixième et dernière équipe du Big 12 dans le Top 25 est Cincinnati au 20e rang. C’est la première apparition des Bearcats dans le sondage AP depuis la fin de la saison 2018-19, la dernière de Mick Cronin en tant qu’entraîneur-chef du programme.

La nouvelle ligue de 16 équipes comprend neuf programmes qui ont participé au tournoi de la NCAA la saison dernière, dont sept sont des membres de retour, et a été la conférence la mieux notée des quatre dernières années, selon les mesures de KenPom. Le Kansas est le plus récent champion national du Big 12 de la saison 2021-22. — Justin Williams, rédacteur

Une SEC empilée

Neuf des 16 membres de la SEC apparaissent dans le sondage de pré-saison, menés par l’Alabama au n°2. Le Crimson Tide est la seule école de la SEC dans le top 10, suivi d’Auburn au n°11. Le nouveau venu dans la ligue, le Texas, arrive au n°19. L’Arkansas, sous la direction du nouvel entraîneur-chef John Calipari, ouvre ses portes au 16e rang, tandis que son ancienne école du Kentucky et l’entraîneur-chef Mark Pope sont au 23e rang. -Williams

Pas d’amour pour les mid-majors

Il n’y a aucun programme intermédiaire ou traditionnel sans puissance dans le Top 25, Gonzaga étant la seule équipe classée en dehors des cinq grandes conférences du sport. Le plus proche est McNeese State, qui a obtenu 11 voix, suivi de Boise State et de Saint Louis avec neuf voix chacun. McNeese vient de connaître une saison de 30-4 sous la direction de l’entraîneur-chef Will Wade au cours de laquelle il a établi le record de victoires du programme en une seule saison et a remporté la saison régulière et les championnats du tournoi de la Southland Conference. Les Cowboys ne sont jamais apparus dans le Top 25. -Williams

Le bulletin de vote de CJ Moore

L’AthlétismeCJ Moore de ‘s est un électeur dans le AP Top 25 cette saison.

Voici comment son vote se compare :

Alabama (actuel : n°2) Gonzaga (actuel : n°6) Houston (actuel : n°4) Kansas (actuel : n°1) État de l’Iowa (actuel : n°5) Duke (actuel : n°7) UConn (actuel : n°3) Tennessee (actuel : n°12) Baylor (actuel : n°8) Arizona (actuel : n°10) Auburn (actuel : n°11) Texas A&M (actuel : n°12) Caroline du Nord (actuel : n°9) Purdue (actuel : n°14) Marquette (actuel : n°18) Floride (actuel : n°21) Texas Tech (actuel : NR) Michigan (actuel : NR) Indiana (actuel : n°17) Illinois (actuel : NR) Cincinnati (actuel : n°20) Xavier (actuel : NR) Kentucky (actuel : n°23) St. John’s (actuel : NR) UCLA (réel : 22)

(Photo : Chris Gardner/Getty Images)