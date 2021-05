Dans un incident étrange, une mariée de Kanpur a fini par épouser un invité au mariage après que le marié ait disparu du lieu après avoir échangé des guirlandes le jour du mariage. L’incident s’est produit à Maharahjpur, dans le district de Kanpur, dans l’Uttar Pradesh. Selon les rapports, le marié a disparu peu de temps après avoir échangé des «varmaalas», un rituel qui fait partie de la plupart des mariages hindous traditionnels. Lorsque la disparition a été découverte, sa famille et celle de la mariée ont lancé une recherche effrénée de l’homme. Finalement, il a été constaté que le marié s’était enfui du mariage pour des raisons mieux connues de lui seul.

La découverte a choqué la mariée et sa famille. Mais la famille a quand même décidé d’aller de l’avant avec le mariage, avec ou sans le marié après qu’un des invités du mariage a suggéré à la mariée de choisir un autre garçon approprié parmi les baraati comme marié de remplacement. Après quelques consultations, la mariée et sa famille ont choisi un futur marié parmi les invités et le mariage a finalement été célébré.

Alors que le mariage était célébré, la famille de la mariée a néanmoins déposé une plainte contre le marié en fuite et sa famille. La famille du marié, quant à elle, a également déposé un rapport de personne disparue à la recherche de son fils. « Nous avons reçu une plainte à cet égard de la part des mariés », a déclaré l’inspecteur de Narwal Shesh Narain Pandey à IANS.

«Alors que l’équipe de la mariée a demandé une action appropriée contre le marié et les membres de sa famille, le père du marié, Dharampal, dans sa plainte, a demandé l’aide de la police pour retrouver son fils disparu. Les enquêtes se poursuivent à cet égard », a-t-il ajouté.

L’incident rappelle un cas similaire du Karnataka plus tôt en janvier de cette année lorsque le marié a fui le lieu de son mariage le jour de ses noces après que sa petite amie l’aurait menacé de ruiner le mariage en consommant du poison devant les invités du mariage. Alors que le marié a décidé de sauter son propre mariage pour rencontrer sa petite amie, la mariée a par contre choisi d’épouser l’un des invités au mariage qui étaient présents sur les lieux.

