Kanopy et Atomic Focus Entertainment coproduisent le premier long métrage, Banned Together, sur la vague actuelle d’interdictions de livres aux États-Unis

SAN FRANCISCO, 18 janvier 2024 /PRNewswire/ — Alors que les interdictions de livres continuent de proliférer dans les communautés à travers le pays, Auvent s’est associé à Divertissement de concentration atomique coproduire un nouveau documentaire intitulé Interdit ensemble qui aborde ce sujet explosif. Il s’agit du premier long métrage original des cinéastes et du premier long métrage produit pour Kanopy, le service de divertissement en streaming fourni gratuitement par les bibliothèques publiques et les universités.

Avec un casting d’adolescents visionnaires, suscitant des protestations publiques, des menaces privées, des accusations criminelles et des réunions de conseil scolaire pleines de grossièretés, Interdit ensemble lève le rideau sur l’interdiction des livres et la censure des programmes scolaires dans les écoles publiques. L’histoire suit le parcours inspirant de trois étudiants dans Beaufort, Caroline du Sud, qui ripostent lorsque 97 livres sont soudainement retirés des bibliothèques de leur école. Alors que ces étudiants deviennent des militants nationaux, le film documente l’histoire plus vaste de l’interdiction des livres et de la censure des programmes scolaires à travers le pays. Interdit ensemble révèle de larges perspectives des deux côtés de la controverse et offre un point de vue privilégié sur les événements volatils dans les écoles et les palais de justice.

Le film comprend des auteurs interdits à succès Jodi Picoult, Ellen HopkinsDr. Ibrahim X. Kendi, Junon DawsonErica L. Sánchez et Neil Gaiman. Il comprend également le membre du Congrès Jamie Raskin, des spécialistes du droit constitutionnel, des enseignants, des bibliothécaires, des parents et d’autres militants étudiants à travers le pays. Le film s’entretient également avec des représentants de l’ACLU, de PEN America, du Southern Poverty Law Center, de l’American Library Association et de Moms for Liberty.

Producteurs de Focus atomique Jennifer Wiggin et Allison Riz et réalisateurs Kate Way et Tom Wiggin ont été inspirés par l’activisme de ces jeunes étudiants et attirés par l’ampleur de cette histoire nationale en évolution rapide. L’équipe de production a ajouté le monteur primé Cha Qualilis alors qu’elle commence la post-production pour une sortie mi-2024.

“Interdit ensemble “Il s’agit de voix marginalisées réduites au silence et de violation des droits des étudiants et des éducateurs à accéder à diverses sources d’information dans les écoles”, a déclaré la productrice Jenn Wiggin. “C’est aussi une histoire inspirante d’étudiants qui se mobilisent pour protéger ces droits contre des forces puissantes – – dans les réunions des conseils scolaires, dans les assemblées législatives et même dans les salles du Congrès.”

Jason Tyrrelldirecteur général de Kanopy, a ajouté : « En tant que fournisseur de films, documentaires, séries et contenus pour enfants en streaming auprès des bibliothèques et des établissements d’enseignement, nous, chez Kanopy, nous sommes sentis obligés de soutenir cette histoire critique qui détaille la lutte pour le droit à l’information dans les États Unis. Les titres que nous partageons sur notre plateforme sont soigneusement sélectionnés mais jamais censurés, et en faisant de ce partenariat notre première coproduction de long métrage documentaire, Kanopy s’efforce de garantir que des œuvres diverses et importantes ne soient pas extraites de communautés où elles pourraient avoir un sens et un sens. impact durable. »

Les parties intéressées à soutenir le film jusqu’à cette phase finale peuvent apporter une contribution déductible d’impôt par l’intermédiaire du sponsor fiscal du film, La collaboration cinématographique (TFC), une organisation à but non lucratif 501(c)(3).

Interdit ensemble est également soutenu par le Fréedom pour apprendre l’avocates qui a été fondée pour promouvoir l’accès universel aux livres et aux ressources éducatives pour toutes les communautés, sans distinction de race, de statut économique, de religion, d’orientation sexuelle, d’identité de genre ou d’affiliation politique.

À propos Interdit ensemble

Interdit ensemble est un long métrage documentaire sur la vague actuelle d’interdictions de livres en les États Unis. Il raconte l’histoire locale de Beaufort, Caroline du Sud, où 97 livres sont soudainement retirés des bibliothèques de leur école après que deux adultes ont menacé d’intenter une action en justice contre la commission scolaire. Les téléspectateurs suivent trois adolescents tout au long de leur dernière année de lycée alors qu’ils travaillent ensemble pour lutter contre l’interdiction des livres en Beaufort puis aux niveaux étatique et national. L’histoire de cette communauté est étroitement liée au paysage national plus large de l’interdiction des livres, y compris des entretiens avec des auteurs à succès, des décideurs politiques et des experts. Des informations supplémentaires sur l’équipe créative peuvent être trouvées sur www.bannedtogetherdoc.com .

À propos de Kanopy

Kanopy est le principal service de streaming vidéo proposant des films importants dans les bibliothèques publiques et les universités du monde entier. Kanopy compte plus de 30 000 films dans son catalogue. En partenariat avec des cinéastes et des distributeurs de films et de vidéos, Kanopy offre un accès à des récits variés et engageants, à des documentaires perspicaces et à des séries télévisées et pédagogiques captivantes. Les fournisseurs incluent BBC, Criterion, NEON, Samuel Goldwyn, HISTOIRE, A&E, Les Grands Cours, Kino Lorber, A24 et IFC Films. La plate-forme sans publicité de Kanopy est disponible via un navigateur et sur iOS, Android et tous les principaux appareils de streaming, notamment Roku, Apple TV, Android TV, Amazon Fire TV et Samsung Smart TV. L’acquisition de Kanopy par OverDrive en 2021 a rassemblé le plus grand catalogue de livres électroniques, de livres audio et de contenu vidéo en streaming haut de gamme pour des milliers de bibliothèques publiques, de collèges et d’universités. www.kanopy.com

À propos de Atomic Focus Entertainment

Atomic Focus Entertainment est une société indépendante de divertissement, de développement et de production appartenant à des femmes et basée à Charleston, SC. Atomic Focus crée une gamme de contenus exceptionnels pour le cinéma, la télévision, la diffusion en direct et les podcasts. Pour en savoir plus, visitez www.atomic-focus.com

