Kangourou vient sauver son compagnon aux prises avec la prise mortelle de Python

Pendant les moments difficiles, nous savons que seuls nos amis et notre famille sont là pour nous. Notre clan nous aide à être assurés que peu importe l’ampleur de l’inquiétude, tout ira bien à la fin. Il en va de même pour le règne animal et cela a été prouvé dans une vidéo récente devenue virale. Il montrait un kangourou aidant son compagnon à échapper à l’emprise de la mort et a laissé les internautes en admiration.

Le clip a été partagé il y a près de deux mois, le 15 juillet, par une poignée Instagram qui publie quotidiennement des vidéos de la faune. Il montrait un kangourou enroulé dans la poigne mortelle d’un python. Voyant son ami se débattre dans cette situation potentiellement mortelle, un autre kangourou est intervenu pour l’aider. On peut le voir piquer le serpent plusieurs fois et même essayer de le mordre pour desserrer en quelque sorte son emprise sur son ami.

“Qui te soutient ?” lit la légende, expliquant plus en détail le python impliqué dans la scène. La description indiquait qu’il est communément admis que les pythons écrasent leur proie à mort. Mais ce n’est pas vrai même dans le cas d’espèces plus grandes comme le python réticulé (malayopython reticulatus). “En fait, la proie n’est même pas sensiblement déformée avant d’être avalée”, indique la légende, ajoutant que la vitesse d’enroulement de la proie est impressionnante et que la force exercée peut être importante, mais la mort de l’animal capturé est causée par un arrêt cardiaque.

La publication a reçu plus de 55 000 vues et plus de 1 500 likes. Les commentaires comprenaient des réactions «Wow» des utilisateurs des médias sociaux.

“C’est incroyable de voir comment l’autre roo essaie d’aider celui qui est tué. Les animaux sont incroyables », a déclaré un utilisateur appréciant le kangourou.

« Au moins le kangourou aide son copain ; les autres animaux se tiennent juste là et ont l’air stupide », a lu un autre commentaire.

Inquiets pour le pauvre animal, certains internautes ont également reproché au caméraman d’avoir capturé la vidéo au lieu de proposer son aide. Cependant, les kangourous ont prouvé qu’un célèbre proverbe avait raison : “Un ami dans le besoin est un besoin d’ami”.

