Kangana rencontre UP CM Yogi Adityanath, nommé ambassadeur de la marque du programme « One District One Product » | Nouvelles des gens

Lucknow : Le gouvernement Yogi Adityanath de l’Uttar Pradesh a engagé l’actrice de cinéma Kangana Ranaut comme ambassadrice de la marque de son programme très ambitieux « One District One Product » (ODOP).

Le secrétaire en chef supplémentaire de l’UP, Navneet Sehgal, a déclaré que l’actrice de cinéma Kangana Ranaut a rencontré vendredi le ministre en chef Yogi Adityanath, qui a présenté ses produits ODOP. Yogi a déclaré que Kangana sera l’ambassadeur de la marque du programme ODOP.

Le gouvernement Yogi a lancé le programme One District One Product (ODOP) dans le but d’encourager les produits et l’artisanat indigènes et spécialisés de l’UP qui ne se trouvent nulle part ailleurs.

Selon un responsable, l’actrice lors de la réunion a fait l’éloge du travail accompli par Yogi Adityanath.