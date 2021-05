Kangana Ranaut visite le Temple d’or pour la première fois

Kangana Ranaut a visité le Temple d’or d’Amritsar aujourd’hui. Elle a publié des photos sur sa page Instagram depuis sa première visite avec sa famille. Kangana a écrit qu’elle était stupéfaite par sa beauté et sa divinité. L’acteur a récemment été testé négatif au COVID-19 dans sa ville natale de Manali.

«Aujourd’hui, j’ai visité le temple d’or Sri Harmandir Sahib, même si j’ai grandi dans le nord et que presque tout le monde dans ma famille a déjà visité le temple plusieurs fois seulement pour moi, c’était la première fois…. sans voix et stupéfaite par la beauté et la divinité du Golden Temple … », a-t-elle écrit

Kangana a récemment remporté le prix national pour sa performance dans «Manikarnika: La reine de Jhansi» et «Panga». Elle a une liste prometteuse de films à venir, à savoir « Thalaivi », où elle se transforme en acteur légendaire devenu politicien J Jayalalithaa à l’écran. Kangana a également tourné pour ses prochains projets, le film d’action «Dhaakad» et «Tejas» où elle joue le rôle d’un pilote de l’IAF.

Kangana, qui fait constamment la une des journaux, a constamment fait la une des journaux pour ses tweets provocateurs contre Shaheen Bagh, les manifestations d’agriculteurs en Inde du Nord, le débat sur le népotisme et le plus récent était sur la prémisse de la violence au Bengale. Pour ce dernier, l’acteur a été définitivement banni de Twitter pour discours de haine et incitation à la violence. Elle a également recueilli beaucoup de critiques de la part de personnes du monde entier.

Depuis, Kangana est devenue très active sur Instagram où elle continue d’exprimer ses opinions sur les sujets d’actualité en Inde et dans le monde.