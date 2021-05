Kangana Ranaut visite le Temple d’Or pour la première fois et reste sans voix devant sa beauté | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Kangana Ranaut a passé pas mal de temps avec sa famille. L’actrice a récemment visité le Temple d’Or à Amritsar et a été laissée sans voix par sa beauté.

C’était la première visite de Kangana au sanctuaire sacré. L’actrice a raconté son expérience dans une publication Instagram lundi 31 mai.

“Aujourd’hui, j’ai visité le temple d’or Sri Harmandir Sahib, même si j’ai grandi dans le nord et presque tout le monde dans ma famille a déjà visité le temple plusieurs fois seulement pour moi, c’était la première fois … sans voix et abasourdi par la beauté et la divinité du temple d’or , a écrit l’homme de 34 ans.

Kangana, qui avait précédemment été testée positive au COVID-19, est restée dans sa maison de Manali avec sa famille après son rétablissement.

L’actrice a déjà partagé de belles photos de son Manali et a partagé la partie la plus difficile de son voyage COVID était de s’isoler des êtres chers.

Sur le plan du travail, Kangana sera ensuite vu dans le biopic d’AL Vijay sur la star de cinéma précédente et trois fois ministre en chef du Tamil Nadu J Jayalalithaa appelé « Thalaivi ».

Elle sera également vue dans le thriller d’action « Dhaakad » de Razneesh Ghai et « Tejas » de Sarvesh Mewara.