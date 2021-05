Kangana Ranaut veut que les gens utilisent des bouteilles d’oxygène pour planter plus d’arbres, «  redonner à la nature  »

L’Inde est actuellement sous le choc de ce que l’on appelle la « deuxième vague » de cas de Covid-19, qui ont connu une augmentation sans précédent du nombre de cas dans le pays, franchissant chaque jour des records mondiaux. Parallèlement à l’augmentation du nombre de patients, les médias sociaux voient également un nombre accru d’appels SOS, et plusieurs États signalent une crise d’oxygène – des hôpitaux aux patients isolés à domicile. Le ministère de l’Intérieur a toutefois déclaré lundi dernier que l’Inde disposait d’un stock suffisant d’oxygène médical, mais que le problème était son transport des États producteurs vers les zones à forte demande que le gouvernement tente de résoudre. Le secrétaire supplémentaire du ministère de l’Intérieur, Piyush Goyal, a également déclaré que le temps de rotation des pétroliers transportant de l’oxygène avait été réduit à 1 à 2 heures de 4 à 5 jours grâce à l’aide de l’avion de transport de l’armée de l’air indienne qui transportait des pétroliers vides. «Nous avons suffisamment d’oxygène. Le problème est le transport que nous essayons de résoudre par l’implication active de toutes les parties prenantes », a déclaré Goyal lors d’une conférence de presse ici.

Alors que les médias sociaux regorgent de nouvelles de personnes faisant des dons de bouteilles d’oxygène, de personnes essayant d’amplifier l’aide et les messages SOS, la célébrité de Bollywood Kangana Ranaut a une différence d’opinion – elle estime que les personnes utilisant des bouteilles d’oxygène et fabriquant des plantes à oxygène devraient « rendre » leur part. à la nature.

«Tout le monde construit de plus en plus d’usines d’oxygène, reçoit des tonnes et des tonnes de bouteilles d’oxygène, comment compensons-nous tout l’oxygène que nous prélevons avec force dans l’environnement? Il semble que nous n’ayons rien appris de nos erreurs et des catastrophes qu’ils provoquent #PlantTrees », a-t-elle écrit sur Twitter.

«En plus d’annoncer de plus en plus d’oxygène pour les humains, les gouvernements doivent également annoncer un soulagement pour la nature, les personnes qui utilisent cet oxygène devraient également s’engager à travailler à l’amélioration de la qualité de l’air, pendant combien de temps nous serons de misérables ravageurs en ne prenant jamais en retour. à la nature? », a-t-elle ajouté.

En plus d’annoncer de plus en plus d’oxygène pour les humains, les gouvernements doivent également annoncer un soulagement pour la nature, les personnes qui utilisent cet oxygène devraient également s’engager à travailler à l’amélioration de la qualité de l’air, pendant combien de temps nous serons de misérables ravageurs en ne prenant jamais à redonner à. la nature? – Kangana Ranaut (@KanganaTeam) 3 mai 2021

Les tweets de Ranaut impliquaient que les plantes et les bouteilles d’oxygène semblaient impliquer que l’oxygène à des fins médicales est dérivé de la nature – et pourrait simplement être rendu à la nature. À part juste non scientifique, plusieurs personnes ont souligné à quel point sa prise chaude était insensible à un moment où des centaines d’Indiens meurent en raison du manque d’oxygène dans les hôpitaux.

Je comprends que vous faites un point plus large sur un meilleur air, mais même en Suisse, si un patient a besoin d’oxygène médical, il a besoin d’oxygène médical. Les faire s’allonger à l’extérieur au bord du lac Léman n’aidera pas. – Reeky Coleslaw (@RickieKhosla) 3 mai 2021

Au cas où vous auriez encore des doutes sur les tweets de Kangana Ranaut, l’oxygène médical, qui est un médicament essentiel utilisé pour traiter une gamme de maux et dans plusieurs procédures médicales, est fabriqué dans le commerce. En Inde, l’oxygène est produit commercialement en grande partie pour être utilisé dans les industries manufacturières telles que les aciéries, les unités de fabrication, les industries chimiques, la fabrication du verre et les industries du papier et de la pâte à papier. À l’époque pré-Covid-19, les clients industriels représentaient la part du lion de la consommation d’oxygène. Cependant, en avril de cette année, le gouvernement central a autorisé les entreprises produisant de l’oxygène industriel à produire sa variante médicale afin de répondre à la demande créée par la crise du Covid-19.

Il existe quatre à cinq grands fabricants en Inde, dont Linde India, Inox Air Products et Goyal MG Gases. Ces entreprises fabriquent de l’oxygène liquide. Il existe également d’autres entreprises qui exploitent des usines de production d’oxygène et beaucoup sont basées au Gujarat, au Maharashtra et au Tamil Nadu. Lisez notre explicatif ici.

Planter plus d’arbres est-il la solution pour générer suffisamment d’oxygène? La réponse est non. Deux études publiées dans la revue Durabilité de la nature a constaté que la plantation d’arbres à grande échelle n’est pas une solution simple au changement climatique, et l’un des deux chercheurs a déclaré que les nouvelles forêts pourraient ne pas offrir les incitations financières souhaitées et réduire la biodiversité. Il aura également peu d’impact sur les émissions de carbone.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici