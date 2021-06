Kangana Ranaut n’a jamais hésité à partager ses opinions sur les plateformes de médias sociaux, même si le résultat de ses opinions suscite souvent des réactions négatives ou, à de rares occasions, la fait bannir d’une plateforme de médias sociaux. Alors que certaines de ses opinions sont brûlantes, d’autres controversées, Ranaut n’a jamais hésité à les partager. Mardi, elle a eu une nouvelle prise de vue : le nom du pays. Selon Ranaut, qui a publié sa prise de vue dans un long message sur Facebook, elle a qualifié le nom « Inde » de « nom d’esclave » et souhaitait qu’il soit remplacé par le mot hindi « Bharat », fournissant également une explication derrière.

L’acteur s’est servi de son compte Koo, de sa page Facebook et de son histoire Instagram pour dire que le pays ne progressera jamais s’il continue d’être une autre réplique du monde occidental. « L’Inde ne peut s’élever que si elle est enracinée dans sa spiritualité et sa sagesse anciennes, c’est-à-dire l’âme de notre grande civilisation. Le monde nous regardera et nous émergerons comme un leader mondial si nous allons plus haut dans la croissance urbaine mais ne sommes pas une copie bon marché du monde occidental et restons profondément enracinés dans les Vedas, Geeta et Yoga, pouvons-nous s’il vous plaît changer ce nom d’esclave Inde en nouveau Bharat ?

Les Britanniques nous ont donné le nom d’esclave Inde, ce qui signifie littéralement à l’est de la vallée de l’Indus. Vraiment, appelleriez-vous un enfant petit nez ou deuxième-né ou pire section C. Quel genre de nom est-ce ? Donc rudimentaire. Laissez-moi vous dire la signification de Bharat. Il est composé de trois mots sanskrits :

– (भाव)

– ( )

– ( )

Oui, c’est ce que nous étions avant d’être réduits en esclavage, la civilisation la plus culturellement et esthétiquement évoluée. Chaque nom a une vibration et les Britanniques le savaient, non seulement ils donnaient de nouveaux noms aux lieux mais même aux personnes et aux monuments importants. Nous devons retrouver notre gloire perdue. Commençons par le nom भारत 🇮🇳 », a-t-elle écrit sur Facebook.

Le mot Inde, comme l’a noté Ranaut, est dérivé du fleuve Indus. Mais sa définition selon laquelle l’Inde était un nom donné par les Britanniques peut être légèrement incorrecte. Le nom officiel de la République de l’Inde est dérivé du nom sanskrit « Sindhu » qui fait référence au fleuve Indus. Selon le site gouvernemental, Know India, « les vallées autour de l’Indus étaient la patrie des premiers colons. Les fidèles aryens appelaient le fleuve Indus le Sindhu. Les envahisseurs perses l’ont converti en hindou. Le nom ‘Hindustan’ combine le Sindhu et l’Hindou et fait donc référence à la terre des Hindous. »

Quelques commentaires ont interpellé Ranaut en disant que changer de nom ne conduit pas à un réel changement. « Changer de nom ou non n’aide pas tant que les gens ne changent pas leur façon de penser et leur comportement », a écrit un utilisateur. La mythologie hindoue et/ou la langue sanskrite vous diront que le nom « भारत » vient de « भरत », le fils de Shakuntala et Dushyanta, qui a grandi pour devenir l’empereur légendaire qui régnait autrefois sur tout le pays.

En ce qui concerne la langue sanskrit, aucun des mots en sanskrit n’est un acronyme pour quoi que ce soit d’autre, suivez plutôt les règles simples de « sandhi », « samas » et/ou « racines de mots et pratyay ». Le mot « भरत » vient de deux mots distincts : « भर » indiquant le gotra « Bharadwaj » pour le roi et « तन » indiquant le fils. Le pratyay ici est अ।

Si nous allons plus loin, chaque gotra porte le nom d’un animal et Bharadwaj porte le nom de l’alouette du ciel (comme Kashyap porte le nom de la tortue). Il y a aussi une histoire selon laquelle, en tant que jeune prince, Bharat jouait avec l’alouette du ciel. Le nom pourrait aussi provenir de là-bas. »

En mai, le compte Twitter de l’acteur de Bollywood Kangana Ranaut a été définitivement suspendu par le site de microblogging pour avoir affiché à plusieurs reprises « un comportement haineux et un comportement abusif » qui violaient les politiques de la plateforme. les élections législatives au Bengale.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici