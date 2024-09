Kangana Ranaut vend son bungalow de Pali Hill à Mumbai pour 32 millions de roupies au milieu d’une controverse sur l’urgence | Hindi Movie News

Le film « Emergency » de l’actrice Kangana Ranaut est en danger ; le comité de censure refuse la certification

Au milieu de la controverse autour de son prochain drame politique biographique « Emergency », l’actrice de Bollywood et députée du BJP Kangana Ranaut a vendu son manoir à Mumbai. Colline de Pali Le quartier de Bandra a coûté 32 millions de roupies, selon des documents obtenus par Zapkey à partir des registres d’enregistrement des propriétés. Les documents ont également révélé qu’en septembre 2017, Kangana Ranaut avait payé 20 millions de roupies pour la propriété.Selon les documents, le bungalow a une superficie construite de 3 075 pieds carrés et une aire de stationnement de 565 pieds carrés. Selon les documents, la transaction a été enregistrée le 5 septembre 2024 et 1,92 crore de roupies de droits de timbre et 30 000 roupies de frais d’enregistrement ont été payés. Selon les documents, l’acheteur est Shweta Bathija, un associé de Kamalini Holdings dont le siège social est à Coimbatore, Tamil Nadu.Kangana Ranaut, candidate du BJP à la Lok Sabha de Mandi dans l’Himachal Pradesh, a rapporté en mai 2024 qu’elle possédait des actifs évalués à plus de 91 millions de roupies, dont 28,7 millions de roupies étaient mobiliers et 62,9 millions de roupies étaient immobiliers. L’actrice n’a pas encore commenté ce rapport particulier.La propriété de Pali Hill, Bandra, de la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) a été en grande partie démolie en septembre 2020. La raison de la démolition était prétendument un bâtiment non autorisé. Selon les registres d’enregistrement de propriété que Propstack a pu obtenir, Kangana Ranaut a récemment fait la une des journaux pour avoir payé Rs 1,56 crore pour un immeuble de bureaux dans le quartier d’Andheri à Mumbai. Le 19e étage d’un bâtiment appelé Arch One abrite l’unité de 407 pieds carrés, qui a été achetée pour Rs 38 391 le pied carré sur moquette, selon les registres.L’actrice de Bollywood avait déclaré dans une interview accordée à un journal en 2023 qu’elle recevrait sans aucun doute un paiement pour la démolition de sa somptueuse résidence de Mumbai, mais l’affaire judiciaire n’a jamais été poursuivie. Elle a poursuivi en disant que comme il s’agissait de l’argent des contribuables, elle ne voulait plus aucune compensation.Pendant ce temps, Kangana Ranaut se trouve actuellement dans une situation d’incertitude, car le Central Board of Film Certification (CBFC) n’a pas autorisé « Emergency » suite à une ordonnance du 3 septembre de la Haute Cour du Madhya Pradesh..La Cour suprême a ordonné aux organisations sikhes qui avaient émis des objections au film d’envoyer au CBFC leurs griefs concernant le film et sa bande-annonce dans un délai de trois jours, et le CBFC devait prendre des mesures rapides pour les résoudre. Ranaut a déposé un recours auprès de la Haute Cour de Bombay, mais la cour a refusé de rendre des ordonnances, déclarant qu’elle devait respecter la décision de la Haute Cour du Madhya Pradesh de prendre en considération les préoccupations.