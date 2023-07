Kangana Ranaut n’a pas pris les noms de Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, mais les a interrogés indirectement en affirmant qu’ils se sont mariés sous la pression de papa mafieux, qui est le terme qu’elle utilise pour désigner Karan Johar.

Kangana Ranaut a pris des fouilles indirectes à Ranbir Kapoor et Alia Bhatt, sans les nommer, sur ses histoires Instagram le mardi 18 juillet, matin. Dans ses articles, l’actrice de Panga a affirmé que Ranbir avait épousé Alia « sous la pression de papa mafieux » qui lui avait promis une trilogie cinématographique. Il n’est pas difficile de deviner qu’elle fait référence à Karan Johar en tant que « papa mafieux » et que la trilogie cinématographique est Brahmastra d’Ayan Mukerji.

S’adressant à son Instagram, Kangana a écrit: « Dans une autre nouvelle, un farzi (faux) mari épouse jodi (couple) qui vit à des étages séparés et prétend être un couple répand de fausses nouvelles sur les annonces de films qui ne sont pas faites également en appelant un marque appartenant à Myntra, la leur … en plus, personne n’a écrit sur la façon dont la femme et la fille ont été snobées lors d’un récent voyage en famille, tandis que le soi-disant mari m’envoyait des textos suppliant et implorant de le rencontrer …. Ce farzi jodi doit être exposé…. »

Elle a ajouté : « C’est ce qui se passe quand on se marie pour des promotions de films/de l’argent/du travail et non par amour… cet acteur qui s’est marié sous la pression d’un papa mafieux s’est vu promettre une trilogie cinématographique en échange de son mariage avec papa ki pari ( l’ange du père), la trilogie de films a été mise en conserve et maintenant il essaie désespérément de se libérer du faux mariage… Mais malheureusement, il n’y a plus de preneurs pour lui maintenant… Il doit se concentrer sur sa femme et sa fille… c’est India ek baar shaadi ho gayi toh ho gayi… aab sudhar jao (une fois qu’un mariage est célébré, il n’y a pas de retour en arrière… rectifiez-vous). »

Les internautes ont brutalement trollé l’actrice du sous-groupe Reddit Bolly Blinds N Gossip en qualifiant l’actrice d' »absolument dégoûtante ». Un internaute a écrit : « Cette dame est absolument dégoûtante. Maintenant, elle n’épargne même plus un bébé qui a des mois. D’abord, elle a essayé d’utiliser la mort de quelqu’un pour faire de la publicité, maintenant elle cible non seulement Ranbir et Alia, mais aussi leur famille et leur enfant. Comment peut-elle faire des commentaires sur un couple et leur équation personnelle si légèrement sur les réseaux sociaux ».

Un autre commentaire disait : « La vraie question est… comment cette femme a-t-elle autant de temps libre ? Elle essaie de se présenter comme cette actrice, productrice, réalisatrice, star d’action féminine primée, etc. extrêmement travailleuse, mais elle a le temps toute la journée pour s’engager dans une controverse bs. Ce type de comportement n’est pas normal. Elle a définitivement des problèmes et est entourée d’une équipe de facilitateurs plutôt que de personnes qui veulent ce qu’il y a de mieux pour elle.

Pendant ce temps, sur le plan du travail, Kangana a trois films prévus pour cette année, dont le drame d’horreur Chandramukhi 2, le drame politique Urgence et le drame de guerre Tejas.

LIRE | Kangana Ranaut s’excuse d’avoir fait une blague sur « Joe Biden-Dalaï Lama » après une manifestation de bouddhistes devant son bureau